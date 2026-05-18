Valentijn Driessen, Dick Schreuder'in Ajax'ın yeni teknik direktörü olmak için gündemde görünmemesini anlaşılmaz buluyor. Bunu De Telegraaf'ın Kick-off podcast'inde dile getiriyor. Teknik direktör Jordi Cruijff, Girona teknik direktörü Míchel'i açıkça tercih ediyor gibi görünüyor.

Ajax, gelecek sezondan itibaren geçici teknik direktör Óscar García'nın yerini alacak birini arıyor. Cuma günü Marca gazetesi muhabiri Matteo Moretto, Amsterdam kulübünün Míchel ile sözlü bir anlaşmaya vardığını bildirdi.

Ancak Driessen, VriendenLoterij Eredivisie'de daha mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyor: Schreuder. Kulübü NEC ile bu sezonu etkileyici bir şekilde üçüncü sırada tamamladı ve Nijmegen ekibi, Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılmaya hak kazandı.

"Schreuder harika bir takım oluşturdu," diye başlıyor Driessen Pazartesi günü. "Bu elbette başarının temelidir. Dick Schreuder olmasaydı bu asla gerçekleşmezdi."

Mike Verweij de ona katılıyor. “İşin güzel yanı da bu. Öncelikle, tüm bu iyi sonuçlar nedeniyle Dick Schreuder'i getirmek güzel olurdu. Ama aynı zamanda tüm oyuncularınızın birdenbire çok daha değerli hale gelmesi nedeniyle de. Hem çok iyi bir takım kurmayı hem de oyuncuları bireysel olarak çok daha iyi ve dolayısıyla çok daha değerli hale getirmeyi çok iyi başarıyor.”

Driessen: “Bu yüzden Jordi Cruijff’in onu tamamen görmezden gelmesi elbette anlaşılmaz. Telefonunu açtığında +34 yazıyor,” diye İspanya’nın ülke koduna atıfta bulunuyor. “Hepsi bu. Ben de anlamıyorum.”

“Schreuder gibi bir adam… Ajax’a, onun savunduğu ve görev aldığı tüm kulüplerde çok kısa sürede hayata geçirmeyi başardığı o yoğun, hücum futbolundan daha uygun ne olabilir ki?” diye sordu Driessen. “O listede yok,” diyor Verweij. “Belki henüz yok. Belki de şu anki başarılar sayesinde fikrini değiştirir. Ama bence Míchel olacak.”