Valentijn Driessen, Ajax'a çok sert çıkıyor ancak durumu hâlâ kurtarabilecek bir oyuncunun adını veriyor

De Telegraaf için kaleme aldığı köşe yazısında Valentijn Driessen, Jordi Cruyff'un Ajax'taki projesinin daha şimdiden çökmek üzere olduğunu yazdı. Futbol servisinin şefi, Ajax'ın eksikliğini hissettiği bir oyuncunun da adını verdi.

Ajax'ın Konferans Ligi serüveni perşembe akşamı Hajduk Split deplasmanında başladı. Teknik direktör Míchel'in takımı iyi bir performans sergileyemedi ve 2-1 kaybetti.

Sol bek Jofre Torrents'in iki bireysel hatası, yenilen gollere yol açtı. Driessen'e göre Míchel, Torrents'i ancak 75 dakika sonra oyundan çıkararak büyük bir hata yaptı. "Míchel olanlara seyirci kaldı. İspanyol genç oyuncuyu ancak bitime 15 dakika kala oyundan alarak yaşadığı sıkıntıya son verdi. Ama Ajax için artık çok geçti."

Driessen, Ajax kadrosunda takımı toparlayacak kimseyi görmüyor. Gazeteci sözlerini şöyle sürdürdü: "Marc ter Stegen Ajax'a puan kazandırmıyor, övgülere boğulan Alman yıldız Julian Brandt kritik anlarda ortada görünmüyor, Davy Klaassen ise ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip geliyor."

"Sofyan Amrabat takımı bir arada tutamıyor, Youri Baas'ın ise herkesi yerli yerine koyacak kadar otoritesi yok" diyen Driessen, ardından Ajax'ı yeniden yoluna sokabilecek bir oyuncunun adını verdi.

"Bu otoriteye yalnızca Daley Blind sahip, ancak bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Tecrübeli oyuncu, PEC Zwolle'ye karşı oynanan ilk lig maçında sadece yedek kulübesindeydi. Ardından Konferans Ligi eleme turunda Shelbourne'a karşı 45 dakika oynadı."

"O zamandan beri kendisinden haber alınamadı ve her maç, organizasyon becerilerinin ne kadar özlendiğini bir kez daha gösteriyor." Míchel'e göre Blind iyileşme yolunda ve iki hafta sonra yeniden oynayabilecek.

Driessen'e göre Ajax, Blind olmadan "birkaç üst düzey oyuncusu olsa da çok daha fazla vasat oyuncudan oluşan, alelacele bir araya getirilmiş bir topluluk" gibi görünüyor. Gazeteci takımı, "birbirine hiç ya da neredeyse hiç uymayan oyunculardan ve başarısız bir teknik direktör olan Michel Sanchez'den oluşan bir grup" olarak nitelendirdi. Ona göre Cruyff projesi çıkmaz sokağa girdi.