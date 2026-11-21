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Luciano Valente, Feyenoord için alarm zillerini çaldı. Rotterdam ekibi, cumartesi günü Excelsior'a 3-2 yenildi ve üst üste altı maçtır kazanamıyor.

"Rakibe hediyeler veriyoruz. İlk golde ben, ardından da penaltı pozisyonu. Bunu kendi kendimize yapıyoruz ve bu, yeterince iyi değil" diyen Valente, maçın ardından ESPN kamerasına konuşurken hayal kırıklığını dile getirdi.

"İlk golde geriden oyun kurmaya başladık. Top orta sahada bana geldi, pas verecek bir seçenek bulamadım ve dikkatsizce topu kaybettim" diyen Feyenoord'un orta saha oyuncusu, hatasını kabul etti.

Valente, Feyenoord'un hücumda pek bir şey üretemediğini üzülerek gördü. "İkinci yarıda baskı kurduk ama o noktada çoğu zaman artık çok geç oluyor. Gerçekten pek bir şey ortaya koyamadık. Bu endişe verici ve başımıza gelmemeliydi."

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Valente, hücumdaki etkisizliğin bir süredir sorun olduğunu vurguladı. "Bunu bir süredir söylüyoruz, dolayısıyla artık can sıkmaya başladı. Buna gerçekten iyi bakmamız gerekiyor."

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Orta saha oyuncusu, sezon başındaki üstünlüklerinin kaybolduğunu belirterek iç çekti. "Bunun pek çok nedeni olabilir ama geriye düştüğünüzde bu, özgüveninizi de etkiliyor. Bu da işleri zorlaştırıyor."

Feyenoord, lider PSV'nin dört puan gerisinde. Eindhoven ekibi ise Eredivisie'de harika bir gece geçirerek NEC'i 4-1 yendi.

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Böylece Feyenoord, son derece zorlu bir haftaya kötü başladı. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'yu ağırlayacak, gelecek hafta pazar günü ise Ajax'a karşı De Klassieker'e çıkacak.