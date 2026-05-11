Valente, Feyenoord taraftarının sert eleştirilerine sosyal medyadan acımasızca yanıt verdi

Instagram kanalı Hieropzuid'in bir paylaşımına göre, Luciano Valente Instagram'da bir Feyenoord taraftarının nefret dolu yorumuna yanıt verdi.

Birisi Feyenoord'un bir paylaşımına şöyle yorum yaptı: “Ne tepkiler ama. Çocuk oyuncağı. PSV'nin 19 puan gerisinde. Önemli maçların hiçbirini kazanamadılar ve oyun izlemeye değer değil. Feyenoord'a yakışmıyor.”

Feyenoord'un orta saha oyuncusu, taraftarın eleştirisine ilişkin net bir görüşe sahip ve buna yanıt verdi. "O zaman gelecek sezon evde kalın" diye yanıtladı.

Feyenoord, Pazar günü Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi. Rotterdam ekibi, AZ ile 1-1 berabere kalarak bu hedefe ulaştı.

Valente, geçen yaz FC Groningen'den altı milyon euroya transfer olmuştu. Yeni kulübünde çok iyi bir başlangıç yaptı, ancak sezonun sonuna doğru formunu kaybetti. Yine de Oranje'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansı hala var.












