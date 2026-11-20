Valencia’nın deneyimli kaleci için sürpriz bir seçenek olarak ortaya çıkmasıyla Marc-Andre ter Stegen, La Liga’ya dikkat çekici bir dönüş yapabilir. Ajax’ta kiralık olarak formunu bulmasına rağmen Alman millî kalecinin, Barcelona’da on yılı aşkın süre geçirdiği İspanya’ya dönmek istediği bildiriliyor.

Reklam

Valencia’nın deneyimli Alman kaleciye ilgisi

Valencia’nın yeni Amerikalı sahipleri yönetiminde ses getirecek bir transfer hedeflemesi, İspanyol futbolundaki dengeleri değiştirebilir. Mestalla’da sportif direktörlük yapan Braulio Vazquez, Onda Deportiva Valencia kaynaklı ve Sport tarafından aktarılan habere göre Ter Stegen’in transfer koşullarını araştırmaya başladı. Şu anda Eredivisie’de kiralık olarak oynayan 34 yaşındaki kaleci, İber Yarımadası’na dönmek istiyor.

Barcelona, kaleci nedeniyle hâlen önemli bir mali yük taşıyor ve kiralık oynadığı süre boyunca maaşının yüzde 90’ını ödüyor. Bu düzenleme, kulübün maaş sınırı kısıtlamalarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak ve Hansi Flick’in deneyimli kaleciyi uzun vadeli taktik planlarının bir parçası olarak görmemesi nedeniyle yapıldı. Ancak Valencia’nın ilgisi, Barcelona’ya ihtiyaç duyduğu bir ayrılık yolu sunabilir ve kalecinin yüksek maaşının daha büyük bir bölümünü üstünden atmasını sağlayabilir.

Mestalla’da mali destek

Valencia’nın Ter Stegen’i kadrosuna katma çabasının arkasında, kulüp yönetimindeki büyük değişim ve bunun taraftarlarda yarattığı yeni umut var. ABD merkezli konsorsiyum Pitchwise Holdings, kısa süre önce Peter Lim’in Meriton Holdings şirketinden kulübün yüzde 42 hissesini satın aldı. Anlaşma için Yüksek Spor Konseyi’nin nihai onayı hâlâ beklenirken yeni yatırımcıların, küme düşme hattından uzaklaşmak ve köklü kulübü istikrara kavuşturmak için gereken mali gücü sağlaması bekleniyor.

Mestalla’daki sportif tablo şu anda oldukça kötü: Javier Aguirre’nin takımı ligde sondan ikinci sırada. Yalnızca 12 maçta 20 gol yiyen kulübün, üst üste 40 sezondur sürdürdüğü en üst ligdeki yeri ciddi tehdit altında. Mevcut birinci kaleci Stole Dimitrievski, performansları nedeniyle yoğun eleştiri alıyor. Bu nedenle yeni yönetim, hemen etki yaratmak için Ter Stegen gibi başarısını kanıtlamış bir kaleciyi kadrosuna katmayı öncelik olarak görüyor.

Reklam Reklam

Ajax’ta yeniden yükseliş, La Liga’ya dönüş hayalini güçlendiriyor

Ter Stegen, Amsterdam’daki ilk eleştirileri güçlü performansıyla susturdu ve Michel Sanchez yönetiminde tartışmasız birinci kaleci konumunu sağlamlaştırdı. Yeniden form tutan kaleci, Ajax’ın başarılı gidişatında kilit rol oynadı. Hollanda ekibi, ekim ortasında Hajduk Split’e yaptığı zorlu Avrupa deplasmanından bu yana yenilgi yüzü görmüyor.

Ancak Eredivisie’de yeniden formunu bulmasına rağmen La Liga’nın cazibesi, eski Borussia Monchengladbach oyuncusunun aklını çelmeye devam ediyor. Ter Stegen, Camp Nou’da yedek kulübesinde geçirdiği sıkıntılı dönemden kurtulmak için başlangıçta Hollanda’ya gitmişti. Buna karşın kariyerinin bir sonraki dönemindeki asıl hedefinin İspanyol futboluna kalıcı olarak dönmek olduğu giderek daha belirgin hâle geliyor.

Barcelona resmî teklif bekliyor

Barcelona yetkilileri, Valencia’nın ilk ilgisinin somut bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için durumu uzaktan takip ediyor. Alman kalecinin Barcelona ile sözleşmesi 2028’e kadar sürüyor ancak kulüp, mali yeniden yapılanmasına uygun kalıcı bir ayrılığı kolaylaştırmak istiyor. Valencia, maaşının Ajax’ın şu anda karşıladığından çok daha yüksek bir bölümünü üstlenmeye razı olursa bir sonraki transfer döneminde nispeten hızlı biçimde anlaşma sağlanabilir.