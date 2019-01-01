Valencia - Villareal: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler, sakat cezalı bilgileri, internet yayını

Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-1'lik galibiyet elde eden Valencia, sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

UEFA çeyrek final ilk maçında , karşısında kendi sahasında 3-1 mağlup olmuştu.

Maçın 6. dakikasında penaltı kazanan Valencia'da kaleciden dönen topu gole çeviren Gonçalo Guedes, takımını 1-0 öne geçirmişti. 36. dakikada bu kez Villarreal penaltı kazanmış veopun başına geçen Santi Cazorla durumu eşitlemişti.

90+1'de Daniel Wass ve 90+3'te Gonçalo Guedes'in golleri, Valencia'ya 3-1'lik galibiyeti getirmişti.

Bu sonuçla tur kapısını aralayan Valencia, kendi taraftarı önünde yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Valencia - Villareal maçı hangi kanalda?

18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak olan karşılaşma, beIN SPORTS MAX 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect'i kullanabilirler.

Takım haberleri: Sakat & cezalı oyuncular

Valencia'da Kondogbia ve Piccini'nin sakatlıkları bulunuyor. Hastalığı bulunan Jaume Domenech'in ise durumu henüz netlik kazanmadı.

Villareal'de ise Miguelon Llambrich, Bonera, Bruno ve Javi Fuego'nun sakatlıkları bulunurken Alvaro Gonzalez kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Valencia: Neto, Roncaglia, Gabriel Paulista, Garay, Gaya, Carlos Soler, Coquelin, Parejo, Guedes, Rodrigo, Gameiro

Villarreal: Andres Fernandez; Mario Gaspar, Victor Ruiz, Funes Mori, Xavi Quintilla, Caseres, Manu Morlanes, Chukwueze, Vicente Iborra, Pablo Fornals, Gerard Moreno