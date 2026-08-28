Valencia, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Valencia'daki Estadio Mestalla'da Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Valencia, tempolu geçen maçta Real Sociedad deplasmanında dramatik bir 4-3 galibiyet aldı. Tarihsel olarak, iki kulüp arasındaki son dönemdeki başa baş mücadeleler oldukça çekişmeli geçti ve bunlarda dar farkla alınan galibiyetler ile beraberlikler öne çıktı.

Bırakın GOAL Valencia - Real Sociedad maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, bunları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, size sunsun.

Valencia - Real Sociedad LaLiga maçının başlama saati ne zaman?

Valencia - Real Sociedad maçı Valencia'daki Estadio Mestalla'da oynanacak, başlama saati ise yerel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 09:00 Estadio Mestalla

Valencia - Real Sociedad LaLiga bileti nasıl alınır?

20 Eylül 2026'da Estadio Mestalla'da oynanacak Valencia - Real Sociedad LaLiga maçı için bilet satın almak adına şu resmî ve ikincil kanalları kullanabilirsiniz:

Resmî Valencia CF internet sitesi: Birincil ve en güvenli kaynak, doğrudan Valencia CF'nin resmî bilet satış portalıdır. Biletler genellikle kombine sahipleri ( socis ) yerlerini aldıktan sonra maç gününden birkaç hafta önce genel satışa sunulur.

Estadio Mestalla gişesi: Karşılaşma tamamen tükenmemişse, maçtan önceki günlerde veya maç gününde Valencia'daki stat gişesinden şahsen bilet satın alabilirsiniz.

İkincil pazar yerleri ve toplayıcı platformlar: Resmî kanallar üzerinden biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlarda Mestalla maçları için yeniden satış biletleri listelenir.

Valencia - Real Sociedad LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Mestalla'da oynanacak Valencia - Real Sociedad LaLiga maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve koltuk kategorisine bağlıdır:

Resmî genel satış (yüz değerinden): Doğrudan Valencia CF üzerinden, standart maç günü biletleri tribün konumuna bağlı olarak standart üst ve alt tribün oturma yerleri için genellikle 25 £ ile 75 £ (€30 ile €85) arasında değişir.

İkincil pazar ve yeniden satıcılar: StubHub gibi bilet toplayıcıları ve yeniden satış platformlarında, giriş seviyesindeki koltuklar genellikle 45 £ ile 60 £ ($59 ile $76) civarında başlarken, ortalama standart biletler yaklaşık 180 £ ile 200 £ tutar. VIP veya ağırlama seçenekleri 600 £+ seviyesinden başlayabilir.

Valencia - Real Sociedad LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Valencia - Real Sociedad form durumu

Valencia, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 25 Ağustos'ta LaLiga'da Real Betis'e 1-0 yenilen takım, bundan üç gün önce de Celta Vigo ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu süreçteki tek galibiyetini sezon öncesi hazırlık maçında Hercules karşısında 2-0'lık skorla aldı. Valencia, bu beş maçın üçünde gol atamadı ve bu sezonki iki resmî maçında da doğru tarafta gol çıkmadı.

Real Sociedad ise son beş maçının tamamını kaybetti. Son karşılaşmasında 21 Ağustos'ta LaLiga'da Real Betis'e 1-0 mağlup olan ekip, öncesinde Chelsea'ye 3-1 yenildi ve sezon öncesinde FC Koeln'e art arda mağlubiyetler yaşadı. Koeln'e alınan iki yenilgi ve Toulouse karşısındaki 2-1'lik mağlubiyet, üst üste gelen beş yenilgilik seriyi tamamlıyor. Matarazzo'nun takımı bu beş maçta üç gol attı ve kalesinde 10 gol gördü.

Valencia - Real Sociedad: Son karşılaşmaların karnesi

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma 17 Mayıs 2026'da LaLiga'da oynandı ve Valencia, Real Sociedad deplasmanında 4-3 kazandı. Bundan önce iki kulüp Ağustos 2025'te Estadio Mestalla'da 1-1 berabere kalmıştı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Valencia'nın iki, Real Sociedad'ın da iki galibiyeti bulunurken bir maç berabere bitti. Mestalla'daki en son iç saha maçı ise Ocak 2025'te oynandı ve Valencia'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.