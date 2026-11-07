Real Madrid, Mestalla'da aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Barcelona ile puanlarını eşitledi. Javier Aguirre'nin Valencia'sı beşli savunmayla geride bekleyip 26 faul yaptı. Ancak Jose Mourinho'nun ekibi sol kanattan hücum etmeyi sürdürdü ve Arda Guler'in ara pasları savunma arkasına sarkan Kylian Mbappe'yi bulmaya devam etti.

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Bu, Madrid'in ligde üst üste dördüncü galibiyetiydi. Madrid artık La Liga liderinin yalnızca averajla gerisinde. Federico Valverde ve Guler ilk yarıda sekiz dakika arayla gol atarken Guler, bitime 15 dakika kala Mbappe'nin bu sezon ligdeki 13. golünün asistini yaptı. Jose Gaya'nın kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamlayan Valencia, 12 maçtaki yedinci lig yenilgisi sonrası dokuz puanla 19. sırada kaldı. Valencia, düşme hattının üzerindeki sıranın bir puan gerisinde.

Rakamlar, maçın ne kadar tek taraflı geçtiğini gösteriyor. Madrid topa %68 oranında sahip oldu; Valencia'nın dört şutuna karşılık 19 şut çekti ve 0,16'ya karşı 2,26 gol beklentisine (xG) ulaştı. Madridli oyuncular Valencia ceza sahasında 33 kez topla buluşurken ev sahibi ekip Madrid ceza sahasında beş kez topla buluşabildi. Valencia tek bir net gol fırsatı bile yaratamadı.

Valencia'nın taktik düzeni

Javier Aguirre, Valencia'yı 5-3-2 düzeninde sahaya sürdü. Savunma hattında Pepelu, Cesar Tarrega, Justin de Haas, Pablo Maffeo ve Gaya; orta sahada Javi Guerra, Guido Rodriguez ve Aaron Mayol; ileride ise Umar Sadiq ve Arnaut Danjuma yer aldı. Valencia geriye yaslandı ve maçın başlarında kendi yarı sahasından neredeyse hiç çıkamadı. 16. dakikaya gelindiğinde Madrid yarı sahasında topa dokunamamıştı.

Topu geri kazanamayınca faul yaptılar. Madrid'in altı faulüne karşılık Valencia 26 faul yaptı, dört sarı ve bir kırmızı kart gördü. Bu faullerin altısı yalnızca Mbappe'ye yapıldı.

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Valencia'nın en iyi oynadığı bölüm 18 ile 21. dakikalar arasındaydı ve bu bölüm Madrid'in hatasıyla başladı. Aurelien Tchouameni kendi ceza sahasının kenarında topu kaptırdı; Thibaut Courtois, Mayol'un yarım vole vuruşunu üstten kornere çelmek zorunda kaldı. Kullanılan kornerin ardından top yeniden ceza sahasına aşırtıldı ve Guido Rodriguez yakın mesafeden ağlara gönderdi, ancak yaklaşık bir metre ofsayttaydı. Kısa süre sonra Marc Cucurella, Valencia'nın ortasını son anda uzaklaştırmak zorunda kaldı.

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Valencia ataklarının çoğunu, %54'ünü, sağ kanattan geliştirdi. Ancak en net fırsatı diğer kanattan buldu. 66. dakikada Guerra'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Danjuma, Valverde'yi geçti ve dar açıdan çektiği şutla Courtois'yı yere uzanarak kurtarış yapmaya zorladı.

Real Madrid'in taktik düzeni

Jose Mourinho 4-2-3-1 düzenini tercih etti. Kaptan Valverde sağ bekte, Ibrahima Konate ve Dean Huijsen savunmanın merkezinde, Cucurella ise solda oynadı. Dörtlü savunmanın önünde Tchouameni ve Bernardo Silva, Mbappe'nin arkasında ise Guler, Jude Bellingham ve Yan Diomande yer aldı.

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Madrid baştan itibaren topun kontrolünü elinde tuttu ve 627 pasının 568'ini tamamladı (%91). İsabetli paslarının 343'ü Valencia yarı sahasında gerçekleşti. Hücumda ağırlığı sol kanada verdi: Ataklarının %49'u bu kanattan, %23'ü ise merkezden geldi. Burası Cucurella ve Diomande'nin oynadığı taraftı. Diomande 15. dakikada iki savunmacıyı geçti; 40. dakikaya gelindiğinde Valencia onu durdurmak için iki oyuncu görevlendirmek zorunda kalıyordu. Bellingham ile Cucurella da bu kanatta birlikte etkili oldu. İkilinin paslaşması, henüz yedinci dakikada sol bekin son çizgiye inmesini sağladı.

Madrid topsuz oyunda da iyi organize oldu. Valencia sekizinci dakikada kontra atağa çıktığında yedi Madridli oyuncu hemen topun arkasına geçti.

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Taktik mücadele

Kilit mücadele, iki takımın da ataklarının çoğunu geliştirdiği Madrid'in solu ile Valencia'nın sağında yaşandı. Maffeo maç boyunca bu bölgede baskı altındaydı. 15. dakikada Diomande'ye, 21. ve 23. dakikalarda Cucurella'ya, 26. dakikada ise Mbappe'ye faul yaptı. Son pozisyonda savunma arkasına atılan top Fransız forvete giderken Maffeo onu ceza sahasının kenarında düşürdü. Sarı kartla kurtuldu ancak serbest vuruş ilk golü getirdi. Mbappe'nin vuruşu barajdan döndü, Valverde de yaklaşık 18 metreden alçaktan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

İkinci gol bir kontra ataktan değil, sürekli baskıdan geldi. Bellingham son çizgiye indi ve geriye çıkardığı top savunmaya çarparak yön değiştirdi. Topu önünde bulan Guler, ilk golden sekiz dakika sonra boş kaleye voleyle gol attı.

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Madrid'in diğer silahı savunma arkasına atılan toplardı. Guler, Valencia'nın beşli savunmasının arkasına koşu yapan Mbappe'yi tekrar tekrar aradı. 31. dakikadaki ara pası fazla hızlıydı ve Stole Dimitrievski topu aldı. Ancak 55. dakikadaki bir başka pası Mbappe'yi ceza sahasında buldu; Valencia kalecisi şutunu kurtardı. 75. dakikada ise pas kusursuzdu. Mbappe ilk dokunuşuyla Dimitrievski'yi geçip ikinci dokunuşuyla topu boş kaleye yuvarladı. Yalnızca bu pozisyonun gol beklentisi 0,79 xG'ydi; bu da Madrid'in toplamının üçte birinden fazlaydı.

Dimitrievski uzun süre farkın açılmasını önledi. Madrid'in kaleyi bulan 11 şutuna karşı sekiz kurtarış yaptı; 55 ile 68. dakikalar arasında Mbappe'yi üç, Bellingham'ı iki kez durdurdu. Madrid'in kaleyi bulan şutlarından üretilen gol beklentisi 3,67'ye ulaştı. 32 ile 66. dakikalar arasında hiç şut çekemeyen Valencia ise maçı kaleyi bulan iki şutla tamamladı.

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Maç içindeki değişiklikler

Aguirre devre arasında savunmacı De Haas'ı çıkarıp Luis Rioja'yı oyuna aldı. Valencia ikinci yarıya iyi başladı ancak Konate, ceza sahası içinde Sadiq'e yaptığı başarılı müdahaleyle umut vadeden bir atağı bitirdi. 58. dakikada Sadiq'in yerine Aimar Blazquez girdi. Dört dakika sonra Aguirre, sarı kart görmüş iki oyuncusunu da çıkardı: Maffeo'nun yerine Arnau Martinez, Guido Rodriguez'in yerine Filip Ugrinic oyuna girdi.

Savunma hattının arkasındaki boşluk, maçın rekabetçi niteliğini sona erdirdi. Mbappe'nin golünden sonra Madrid 79. dakikada bir kez daha hızlı atağa çıktı. Mbappe, orta saha çizgisinde son adam olan Gaya'nın yanından topu geçirdi. Valencia kaptanı, kaleye doğru tek başına ilerlemek üzere olan Mbappe'yi düşürdüğü için oyundan atıldı. Aguirre ardından orta saha oyuncusu Guerra'nın yerine savunmacı Jesus Vazquez'i aldı.

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Mourinho oyuncu değişikliği yapmak için 83. dakikaya kadar bekledi. Diomande, Bernardo ve Guler'in yerine Brahim Diaz, Endrick ve Eduardo Camavinga'yı oyuna sürdü. Bu değişikliklerle maçın temposu düştü; Madrid, 10 kişi kalan rakibi karşısında uzun süre topu elinde tuttu. 90. dakikada Bellingham ve Mbappe'nin yerine Thiago Pitarch ile Carlos Espi girdi. Cucurella'nın kafayla geriye indirdiği top Brahim'i bulduğunda Madrid dördüncü gole yaklaştı ancak Dimitrievski onun şutunu kontrol etti.

Sonuç

Valencia'nın planı beşli savunmayla geride beklemek ve faullerle oyunu bölmekti, ancak bu Madrid'in fırsatlar yaratmasını engellemedi. Mourinho'nun ekibi, Maffeo'nun maç boyunca zorlandığı sol kanattan atak yaparak ve Guler'in paslarıyla Mbappe'yi savunma arkasında bularak karşılığını aldı. Yalnızca Dimitrievski'nin kurtarışları farkın açılmasını önledi. Bu sonuçla Madrid zirvede Barcelona ile puanlarını eşitlerken Valencia düşme hattında kaldı.