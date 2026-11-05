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La Liga
team-logoValencia
Estadio Mestalla
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Valencia-Real Madrid La Liga maçı öncesi: Formda Real Madrid, toparlanan Valencia karşısında sınanacak

Valencia - Real Madrid
La Liga
Valencia
Real Madrid

Hafta içinde Atina’da galip geldikten sonra tüm kulvarlarda üst üste yedi maçlık galibiyet serisine ulaşan José Mourinho’nun Real Madrid’i, şampiyonluk yarışında baskıyı artırmak için Valencia’ya gidiyor. Karşısında ise Elche deplasmanında derbide aldığı 1-0’lık galibiyeti avantaja çevirmek isteyen, zorlu mücadelelerle sınanmış bir Valencia var.

Valencia - Real Madrid: Maç detayları

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La Liga - Hafta 12
Estadio Mestalla

Başkent'in futbol makinesi, Valencia'nın sert atmosferine meydan okuyor

FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDGetty Images

İspanyol futbolunda Real Madrid'in Mestalla'ya yaptığı ziyaret kadar gerilim, duygusal çekişme ve taktik sertlik barındıran az maç vardır. José Mourinho'nun ekibi, Valencia bölgesine kusursuz işleyen bir makine gibi geliyor. Camp Nou'da Barcelona'yı yenip Racing Santander'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını yeniden açan Madrid, çarşamba günü Yunanistan'daki zorlu Şampiyonlar Ligi deplasmanında AEK Athens'ı 3-2 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı.

Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Ancak Javier Aguirre'nin Valencia'sı, cumartesi gecesini sezonun gidişatını değiştirecek belirleyici bir sürpriz yapma fırsatı olarak görecek. Valencia, sonbahar boyunca düşme hattının yakınında zorlu bir dönem geçirse de pazar günü Elche deplasmanında aldığı mücadeleci 1-0'lık galibiyet, başkent devine karşı en sert oyununu ortaya koymayı alışkanlık hâline getiren kadroya ihtiyaç duyduğu özgüveni verdi.

Takım haberleri ve kadrolar

Valencia vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

4-4-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Diziliş
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluC. TarregaC. TarregaJ. GayaJ. Gayateam-logoA. MartinezA. MayolA. MayolL. RiojaL. RiojaG. RodriguezG. RodriguezP. MaffeoP. MaffeoA. DanjumaA. DanjumaJ. GuerraJ. GuerraT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. TchouameniA. TchouameniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
Valencia

İlk 11

Real Madrid

Teknik direktör

  • J. Aguirre
  • J. Mourinho

Form durumu

VAL

VAL - Form

RSO
K2-3
SAN
B2-2
ATH
B0-0
VIL
K1-2
ELC
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RMA

RMA - Form

SEV
K4-1
RBL
K4-1
BAR
K1-2
SAN
K0-3
AEK
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

ValenciaÇizimReal Madrid
1
1
3
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Valencia badge
Valencia
VAL
0
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
MS
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
5Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
K
B
K
K
B
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
K
K
K
B
K
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
K
K
K
B
B
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
K
K
B
K
B
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
K
K
B
K
K
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
K
B
K
B
K
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
K
B
K
K
B
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
K
K
B
B
K
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
K
K
B
K
K
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
K
K
K
B
K
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
K
K
K
K
B
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
K
K
K
B
K
17
ElcheElcheELC
112451418-410
K
K
B
B
K
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
K
K
K
B
B
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
K
K
B
B
K
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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