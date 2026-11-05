Valencia - Real Madrid: Maç detayları
Başkent'in futbol makinesi, Valencia'nın sert atmosferine meydan okuyor
İspanyol futbolunda Real Madrid'in Mestalla'ya yaptığı ziyaret kadar gerilim, duygusal çekişme ve taktik sertlik barındıran az maç vardır. José Mourinho'nun ekibi, Valencia bölgesine kusursuz işleyen bir makine gibi geliyor. Camp Nou'da Barcelona'yı yenip Racing Santander'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını yeniden açan Madrid, çarşamba günü Yunanistan'daki zorlu Şampiyonlar Ligi deplasmanında AEK Athens'ı 3-2 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı.
Ancak Javier Aguirre'nin Valencia'sı, cumartesi gecesini sezonun gidişatını değiştirecek belirleyici bir sürpriz yapma fırsatı olarak görecek. Valencia, sonbahar boyunca düşme hattının yakınında zorlu bir dönem geçirse de pazar günü Elche deplasmanında aldığı mücadeleci 1-0'lık galibiyet, başkent devine karşı en sert oyununu ortaya koymayı alışkanlık hâline getiren kadroya ihtiyaç duyduğu özgüveni verdi.
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Valencia vs Real Madrid Muhtemel kadrolar
İlk 11
Teknik direktör
- J. Aguirre
- J. Mourinho
Form durumu
İkili rekabet
Kafa Kafaya
Puan durumu
|#
|P
|K
|B
|K
|F
|A
|+/-
|Puan
|Form
|1
|11
|10
|0
|1
|46
|12
|+34
|30
K
K
K
K
K
|2
|11
|9
|1
|1
|22
|8
|+14
|28
K
K
K
K
K
|3
|11
|9
|0
|2
|28
|10
|+18
|27
K
K
K
K
K
|4
|11
|7
|2
|2
|18
|15
|+3
|23
K
B
K
K
B
|5
|11
|6
|1
|4
|20
|20
|0
|19
K
K
K
K
K
|6
|11
|5
|2
|4
|17
|19
|-2
|17
K
K
K
B
K
|7
|10
|4
|3
|3
|14
|10
|+4
|15
K
K
K
B
B
|8
|11
|3
|5
|3
|15
|14
|+1
|14
K
K
B
K
B
|9
|11
|3
|3
|5
|15
|15
|0
|12
K
K
B
K
K
|10
|11
|2
|6
|3
|10
|10
|0
|12
K
B
K
B
K
|11
|11
|3
|3
|5
|15
|17
|-2
|12
K
B
K
K
B
|12
|10
|3
|3
|4
|15
|20
|-5
|12
K
K
B
B
K
|13
|11
|3
|3
|5
|8
|16
|-8
|12
K
K
B
K
K
|14
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|-1
|11
K
K
K
B
K
|15
|11
|3
|2
|6
|11
|22
|-11
|11
K
K
K
K
B
|16
|11
|3
|2
|6
|15
|29
|-14
|11
K
K
K
B
K
|17
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
K
K
B
B
K
|18
|11
|2
|4
|5
|16
|21
|-5
|10
K
K
K
B
B
|19
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
K
K
B
B
K
|20
|11
|0
|5
|6
|8
|21
|-13
|5
K
B
K
B
K