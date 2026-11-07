Basın raporları, Real Madrid forveti Carlos Espi’nin kariyerine dair ilgi çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. Espi, Alzira genç takımında oynadığı dönemde iki ayrı fırsatta Valencia’ya katılabilirdi; ancak kulüp onunla sözleşme yapma adımını atmadı.

Valencia ile Real Madrid, La Liga’nın 12. haftasında cumartesi akşamı Mestalla Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

İspanyol "As" gazetesine göre, Carlos Espi (2005 yılında Tavernes de la Valldigna doğumlu) daha önce Mestalla Stadı’nda hiç oynamadı; oysa burası onun yuvası olabilirdi, zira geçen sezon Levante’nin Valencia karşısındaki maçına sakatlık nedeniyle katılamamıştı.

Alzira kulübü, oyuncu genç kategorisindeyken onu Valencia’ya iki kez önermişti; ancak Valencia transferi bitirmek için harekete geçmedi.

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Espi, Kral Kupası’nda Valencia ile karşılaşan Yoyi i Tavernes takımından Alzira’ya katılmıştı.

Onunla sözleşme yapılması yönündeki tavsiye, La Safor kulübünün yetenek keşif biriminde görevli Marta Belicer’den geldi. Belicer, Alzira’nın 16 yaş altı takımının Valencia bölge seviyesinde, Tavernes takımının ise bölgesel liglerde mücadele etmesine rağmen oyuncunun yeteneklerine tam anlamıyla güveniyordu.

Alzira yönetimi, sportif direktör Rafa Asensio’nun tavsiyesine dayanarak, oyuncunun fiziksel kapasitesini geliştirmek amacıyla haftada bir gün ona özel bir antrenör atamaya karar verdi.

Bu adımın başarılı olduğu kanıtlandı; Espi, 16 yaş altı takımıyla 6, genç (C) takımıyla 25 ve genç (B) takımıyla 6 gol attı.

Bu üç yıl boyunca oyuncunun maçları, onu yakından takip etmeye özen gösteren yetenek avcıları ve oyuncu menajerleri için bir cazibe merkezine dönüştü.

2022 yılında, aralarında iş birliği anlaşması bulunan Alzira ve Valencia, genç takım oyuncularından bir kısmını izlemek için hazırlık maçı düzenledi. Espi de bunların arasındaydı; ancak oyuncu o gün umulan seviyeyi gösteremedi ve Valencia onunla sözleşme yapma adımını atmadı.

Buna rağmen Espi, lig müsabakalarında gol atmayı sürdürdü; ardından Levante onu kadrosuna katmak için harekete geçti ve oyuncunun kulübe transferine ilişkin görüşmeleri Rafa Asensio yürüttü.

Ancak Levante, Alzira’nın ileri sürdüğü ve oyuncunun gelecekteki yeniden satış bedelinden bir yüzde elde tutmayı içeren şartları başlangıçta reddetti. Bu şart, 4 yıl sonra kulübün işine yaradı; zira Espi’nin Real Madrid’e transferi sonrası 2,5 milyon euro kazandı.

Çıkmaza giren görüşmeler sırasında Asensio ve oyuncunun babası, transferi tamamlamak için yeni bir girişimde bulunarak Valencia ile yeniden temasa geçti; hatta forvet, yeni bir deneme sürecinden geçmek üzere kulübün Paterna’daki antrenman tesisine gitti, ancak bu girişim de bu kez başarıya ulaşmadı.

Sonunda Levante, kulüp %15 oranında talep etmesine rağmen, oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinin bedelinden Alzira’ya %10 oranında pay vermeyi kabul etti. Böylece Espi, şu anda Real Madrid oyuncusu olmadan önce Levante’ye transfer oldu.