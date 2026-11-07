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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Valencia'nın kaptanından meydan okuma: Real Madrid karşısında kırmızı kartı hak etmedim

J. Gaya
Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
İspanya
Fransa

Yarasalar maçı on kişi tamamladı

Valencia'nın kaptanı Jose Gaya, bu akşam cumartesi günü İspanya Ligi müsabakaları kapsamında oynanan ve kraliyet ekibinin karşılıksız üç golle kazandığı Real Madrid maçında kendisine direkt kırmızı kartla atılmasına neden olan müdahalesini savundu.

Gaya, maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakemin kararına ilişkin olarak şunları söyledi: "Pozisyonu tekrar izlemedim ama atağı durdurmam gerekiyordu. Müdahalemin sert olduğu doğru, ancak oyuncuya asla zarar vermek gibi bir niyetim yoktu."

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Valencia kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "Görüntülerin, krampon dikenleriyle müdahale etmediğimi, aksine ayağımın alçakta olduğunu gösterdiğini düşünüyorum."

Ve ekledi: "Hakemin beni müdahalenin sertliği yüzünden mi, yoksa son savunma oyuncusu olduğum için mi attığını bilmiyorum. Kötü bir savunma pozisyonundaydım ama bana göre pozisyon yalnızca sarı kartlıktı."

Gaya, Real Madrid'in üçüncü golünü 75. dakikada kaydeden Kylian Mbappe'ye yaptığı müdahalenin ardından 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve Valencia maçın son dakikalarını on kişi tamamladı.

Real adına 28. dakikada Federico Valverde öne geçmiş, ardından 36. dakikada Arda Güler konuk ekibin ikinci golünü eklemiş, sonrasında ise Mbappe üçlüyü tamamlamıştı. Böylece kraliyet ekibi 30 puanla La Liga puan tablosunda ikinci sıraya yerleşerek lider Barcelona ile puanda eşitlendi. Barcelona ise pazar günü 28 puanla üçüncü sırada bulunan ev sahibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.

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