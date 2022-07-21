Geçen yaz imza attığı Fiorentina'dan iki haftada ayrılan ve sonrasında Tottenham'ın kapısından dönen Gattuso, bu sürece değindi.

Bir süre ara verdiği teknik direktörlüğe Valencia'nın başına geçerek dönen Gennaro Gattuso, geçtiğimiz yaz Tottenham ile anlaşmasına rağmen İngiliz ekibinin başına geçememesinin kendisini yıprattığını söyledi. Geçen yaz Fiorentina ile anlaşan ancak Floransa ekibinden iki hafta sonra ayrılan ve Tottenham ile temas kuran Gattuso, o süreci Sky Sports'a anlattı.

Ne söylendi?

"Uzun süre konuşmamak ve kendimi savunmamak bana zarar veriyor ama ben böyleyim. Benim hakkımda söylenenlerden ötürü acı çekmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum ama bu acımı sessizce yaşadım. Doğru olmayan iddialarla hedef alındım. Hakkımda gerçek olmayan şeyler söylendi. Gidip 15 yıl öne söylediğim şeyleri alıp belirli bir bağlam içinde değerlendirdiler.

"Geçen yıl beni gerçekten de kötü etkiledi. Fiorentina'dan ayrıldığımda herkes Tottenham'a gideceğimi düşünüyordu ama bu gerçekleşmedi ve yanlış çıkarımlardan dolayı Tottenham'a gitmedim. Neyse ki Valencia'da yönetim beni destekliyor. Ne yazık ki sosyal medya bir insanı mahvetme gücüne sahip ama tüm bunlara direndim. Destekleyici bir ailen ve gerçek arkadaşlarınız varsa her şeyin üstesinden gelebilirsiniz ama bunlara sahip değilseniz işiniz çok zor"

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Bir yıllık aranın ardından futbola Valencia ile dönen Gattuso, Valencia ile iki senelik sözleşme imzalamıştı. Claudio Ranieri ve Cesare Prandelli'nin izinden giderek İspanyol ekibine teknik direktörlük yapan üçüncü İtalyan futbol adamı olan Gattuso, daha önce uzun yıllar top koşturduğu Milan'ın yanı sıra Napoli'de de görev yapmış ve dikkat çeken sonuçlar elde etmişti.

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