Valencia - Lille maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Valencia ile Lille, Mestalla'da karşı karşıya geliyor.
Oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Valencia üçüncü sırada bulunuyor. Galibiyetle tanışamayan Lille ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek.
5 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak mücadele beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Gaya; Torres, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Gomez, Rodrigo
Lille: Maignan; Fonte, Djalo, Gabriel; Bradaric, Soumare, Andre, Zeki Çelik; Araujo, Osimhen, Yusuf Yazıcı
Valencia - Lille maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
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Valencia, Avrupa arenasında Lille ile oynadığı beş maçta da rakibine mağlup olmadı (3G 2B).
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Lille, Avrupa kupalarında Valencia'ya konuk olduğu iki maçı da kaybetti (Avrupa Ligi'nde 1-3 & Şampiyonlar Ligi'nde 0-2).
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Valencia'nın Avrupa kupaları tarihinde Rangers'ın (6 maç) ardından yenilmeden en fazla karşılaştığı takım Lille (5 maç).
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Evinde oynadığı son iki Avrupa maçını kaybeden Valencia (2-4 vs Arsenal & 0-3 vs Ajax), Kasım 2007'den bu yana iç sahada üst üste üç yenilgi almıyor.
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Avrupa arenasında çıktığı elemeler dahil son 14 maçı kazanamayan Lille (7B 7M), son galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Grasshopper'ı yenerek aldı (Temmuz 2014'te 2-0).
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Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Valencia ile 1-1 berabere kaldığı maçta 27 şut çeken Lille, turnuva mevcut formatta oynanmaya başladığından bu yana en yüksek sayısına ulaştı.
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Lille'in Valencia ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde çektiği 27 şutun 11'ine Benjamin André doğrudan katkı sağladı (6 şut & 5 şut pası). Bu, Eylül 2012'den (Dimitri Payet; 12 vs BATE) bu yana Lille formasıyla bir maçta ulaşılan en yüksek sayı.
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Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üst üste 10 iç saha maçında da gol yiyen Valencia, turnuva tarihinde en uzun seriyi yaşayan İspanyol takımı konumunda.
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Jonathan Ikoné'nin Lille formasıyla Valencia filelerine gönderdiği gol, Fransız kulübünün Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en geç gol oldu (94:19).
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Denis Cheryshev, Roman Pavlyuchenko'nun (Kasım 2010'da Tottenham formasıyla) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir kulübün formasıyla üst üste iki maçta gol atan ilk Rus oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.