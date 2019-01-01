Valencia - Lille maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında ile , Mestalla'da karşı karşıya geliyor.

Oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Valencia üçüncü sırada bulunuyor. Galibiyetle tanışamayan Lille ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

İki takım arasında 'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmayı Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek.

5 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak mücadele beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.

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Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Gaya; Torres, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Gomez, Rodrigo

Lille: Maignan; Fonte, Djalo, Gabriel; Bradaric, Soumare, Andre, Zeki Çelik; Araujo, Osimhen, Yusuf Yazıcı

Valencia, Avrupa arenasında Lille ile oynadığı beş maçta da rakibine mağlup olmadı (3G 2B).

Lille, Avrupa kupalarında Valencia'ya konuk olduğu iki maçı da kaybetti ( 'nde 1-3 & Şampiyonlar Ligi'nde 0-2).

Valencia'nın Avrupa kupaları tarihinde 'ın (6 maç) ardından yenilmeden en fazla karşılaştığı takım Lille (5 maç).

Evinde oynadığı son iki Avrupa maçını kaybeden Valencia (2-4 vs & 0-3 vs ), Kasım 2007'den bu yana iç sahada üst üste üç yenilgi almıyor.

Avrupa arenasında çıktığı elemeler dahil son 14 maçı kazanamayan Lille (7B 7M), son galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Grasshopper'ı yenerek aldı (Temmuz 2014'te 2-0).

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Valencia ile 1-1 berabere kaldığı maçta 27 şut çeken Lille, turnuva mevcut formatta oynanmaya başladığından bu yana en yüksek sayısına ulaştı.

Lille'in Valencia ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde çektiği 27 şutun 11'ine Benjamin André doğrudan katkı sağladı (6 şut & 5 şut pası). Bu, Eylül 2012'den (Dimitri Payet; 12 vs BATE) bu yana Lille formasıyla bir maçta ulaşılan en yüksek sayı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üst üste 10 iç saha maçında da gol yiyen Valencia, turnuva tarihinde en uzun seriyi yaşayan İspanyol takımı konumunda.

Jonathan Ikoné'nin Lille formasıyla Valencia filelerine gönderdiği gol, Fransız kulübünün Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en geç gol oldu (94:19).