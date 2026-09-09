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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Valencia karşısındaki tartışmalı pozisyonun ardından Rodri, özür mesajıyla tavrını düzeltti

Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
Valencia - Barcelona
Valencia
La Liga
Rodri
J. Gaya
İspanya
Hollanda

La Roja'nın kaptanı ne dedi?

Barcelona'nın orta saha yıldızı Rodri'nin, geçtiğimiz pazar günü Mestalla Stadı'nda Ligde Barça karşısında alınan 5-0'lık ağır mağlubiyette Valencia'nın vasat performansını eleştirdiği sözleri büyük yankı uyandırdı.

"El Día Después" programının kamerası, Barcelona orta saha oyuncusunu yedek kulübesinde takım arkadaşı Pau Cubarsi ile gayriresmi bir sohbet halinde yakaladı. İspanyol oyuncu bu sırada rakiplerini "son derece zayıf" ve "berbat" olarak nitelendirdi.

Rodri, sözlerine yönelik kamuoyu tepkilerini gördükten sonra rahatsızlık duydu; bu sözleri özel bir ortamda söylemiş olmasına rağmen televizyonda yayınlanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hiçbir şekilde Valencia oyuncularına hakaret etme niyetinde olmadığını vurguladı.

Bu nedenle, Valencia'daki kamu televizyon kanalı "À Punt"a dayanan "Mundo Deportivo" gazetesine göre Rodri, yaşananları açıklamak ve özür dilemek için Valencia'nın kaptanı Jose Luis Gaya ile temasa geçti.

Rodri ile Gaya, İspanya Milli Takımı'nda birçok kez birlikte oynadı. Eski Manchester City oyuncusu, özellikle bu sözler "La Roja"nın kaptanından geldiği için herhangi bir tartışmayı önlemek amacıyla Gaya'dan durumu takımın geri kalanına açıklamasını istedi.

"Cope" radyosu ise, Gaya'ya yapılan açıklamalara ek olarak, Rodri'nin Valencia hakkındaki sözlerinin kötü niyet ve zarar verme kastı olmadan söylendiğini açıklamak için bugün, çarşamba günü Feyenoord'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının ardından kamuoyuna bir açıklama yapabileceğini belirtti.

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