Valencia, Hollanda’da birkaç milyonluk bir fiyat etiketi taşıyan 22 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor

Kayne van Oevelen, LaLiga’ya transfer olmayı hayal edebilir. İspanyol kaynaklara dayanarak bu haberi veren De Telegraaf’a göre, Valencia, 22 yaşındaki kaleci için FC Volendam’a başvurdu.

Ancak Volendam, Van Oevelen’i ucuza bırakmak niyetinde değil. Söz konusu kaynaklara göre, kulüp Van Oevelen için yaklaşık iki ila üç milyon euro talep ediyor.

Bu yüksek fiyat talebi, Van Oevelen için yarışan bir diğer kulüp olan FC Twente’nin artık bu yarıştan çekilmiş gibi görünmesinin de nedeni. Enschede ekibi, geleceği de göz önünde bulundurarak, Lars Unnerstall’ın (35) yedeği olacak bir kaleci arıyor.

Valencia ise muhtemelen masaya milyonlarca avro koymaya hazır. Bu durumda Van Oevelen, Volendam tarihindeki en pahalı transferler listesinde ikinci sıraya yerleşecek.

Bu listenin birinci sırasını şu anda, VfL Wolfsburg’a transferiyle Volendam’a toplam 8,5 milyon euro kazandıran Micky van de Ven işgal ediyor. İkinci sıra ise 1997’de 1,4 milyon euro karşılığında Leeds United’a transfer olan Robert Molenaar’a ait.

Volendam ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Van Oevelen, şu ana kadar Kuzey Hollanda ekibi adına 64 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 13 kez kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz sezon Volendam ile birlikte Keuken Kampioen Divisie'ye düştü.

İspanya’da altı kez şampiyon olan Valencia, geçtiğimiz LaLiga sezonunu dokuzuncu sırada tamamladı. Şu anda 32 yaşındaki Stole Dimitrievski, takımın birinci kalecisi konumunda.