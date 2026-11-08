Jose Mourinho, Real Madrid'i Valencia karşısında üstün bir galibiyete taşıyarak İspanyol devinin üst üste sekizinci galibiyetini almasını sağladı. Sahadaki kusursuz performansa rağmen Portekizli teknik adam, oyuncularının maç sonrası kutlama tercihiyle dalga geçmeden edemedi.

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Mestalla'da galibiyet serisi sürüyor

Madrid, cumartesi günü Valencia deplasmanında aldığı net 3-0'lık galibiyetin ardından La Liga'nın zirvesinde Barcelona ile puanlarını eşitledi. Federico Valverde perdeyi açarken Arda Guler da bir gol atıp Kylian Mbappe'ye bir asist yaparak formunu sürdürdü. Böylece konuk ekip, millî maç arasına en iyi durumda girdi. Bu sonuç, ikinci döneminin başlarında hakkında soru işaretleri bulunan ancak şimdi takımına tüm kulvarlarda üst üste sekiz galibiyet aldıran Mourinho için önemli bir dönüşüme işaret ediyor.

Mourinho, maç sonrası soyunma odasındaki ortamı anlatırken yıldızlarla dolu kadrosuyla müzik zevki konusunda pek anlaşamadığını kendine özgü esprili üslubuyla ortaya koydu. Teknik direktör gülerek, “Mutlu bir soyunma odası görüyorum; berbat, yüksek sesli müzik çalıyor,” dedi. “Kaybettiğimizde sizin kaosunuza giriyoruz; bu da Madridista camiasına, taraftarlara yayılabiliyor. Ama burada sakin kalıyoruz.”

Derbi yenilgisi önemli bir ders oldu

Madrid, Atletico Madrid karşısında aldığı ağır derbi yenilgisinden bu yana kusursuz bir form yakaladı. Ancak Mourinho, bu etkileyici çıkışa kapılmak yerine soyunma odasında ayakların yere bastığını vurguluyor. Teknik adam, takımın şehirdeki rakibine karşı aldığı acı yenilgiyi paniğe kapılmak yerine zayıf yönlerini belirlemek için önemli bir ders olarak kullandığını açıkladı.

Mourinho, son dönemdeki yükseliş sırasında takımındaki sakinliğe dikkat çekti. Eski Chelsea ve Inter teknik direktörü, “Beni mutlu eden şey, hiç kaos yaşamamış olmamız; her zaman sakin kaldık. İyi zamanlarda insanların dengeli kalmasını sağlamak için her zaman mücadele edeceğim. Onlara hep Real Madrid gibi bir takımda maç kazanmanın çılgınca bir sevince yol açmaması gerektiğini söylüyorum. Real Madrid'de maç kazanmak normal olmalı,” diye açıkladı.

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100 galibiyet hedefi

MisterChip'in dikkat çektiği çarpıcı istatistiğe göre Mourinho, teknik direktörlük yaptığı 126 La Liga maçının 97'sini kazandı. Bu da onu ligde yüzün üzerinde maça çıkmış teknik direktörler arasında olağanüstü bir galibiyet oranına taşıyor. 100 galibiyete ulaşırsa kulübün köklü tarihinde bunu başaran diğer üç teknik direktörün arasına katılacak. Dönüşü, mevcut sezonun ilk haftalarında istikrar yakalamakta zorlanan takıma yeniden canlılık kazandırmış görünüyor.

Mourinho, “O (MisterChip), bir sonraki maçı kazanmamız gerektiğini söylüyor. Hayatta etkileyici rakamlar unutulur; geçmişteki başarılar üzerinde durmayız. Şimdiye odaklanıyoruz ama bundan haberim yoktu ve gurur verici. La Liga'da üst düzey teknik direktörler görev yaptı; böyle rakamlara sahip olmak gurur duyulacak bir şey,” dedi.

Celta maçına geri sayım

Yaklaşan millî maç arası nedeniyle lig takvimine geçici olarak ara verilirken Madrid, kulüp düzeyindeki resmî maçlara iki hafta ara verecek. Bu süre boyunca yıldız oyuncularının çoğu millî takımlarını temsil etmek üzere dünyanın dört bir yanına gidecek. Teknik ekip de oyuncuların fiziksel durumlarını dikkatle yönetip olası sakatlık risklerini uzaktan takip edecek. Bu zorunlu aranın ardından kadro yeniden İspanya'nın başkentinde bir araya gelecek ve La Liga'ya dönüşe odaklanacak. Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlarının önünde Celta Vigo'yu ağırlayacak.