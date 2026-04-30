Valencia, 24 Mayıs Pazar günü Valencia'daki Estadio de Mestalla'da Barcelona'yı ağırlayacak. Katalan devi, ligdeki üstün performansını resmen taçlandırmak için sahaya çıkarken, bu maçın şenlik havasında geçecek bir sezon finali olması bekleniyor.

Valencia şu anda La Liga'da 12. sırada yer alırken, Barcelona ise 1. sırada bulunuyor ve şampiyonluğu garantilemek için ligin zirvesinde 11 puanlık bir avantaj oluşturmuş durumda.

Valencia - Barcelona LaLiga maçı ne zaman başlıyor?

Valencia - Barcelona LaLiga maç biletleri nasıl satın alınır?

La Liga maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

La Liga biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerine gitmektir. Burada "Biletler" bölümüne gitmeniz gerekecektir.

Biletler resmi kanallarda tükenmişse ya da resmi satış başlamadan önce yerinizi ayırtmak ya da son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

Valencia - Barcelona LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Valencia - Barcelona maçından ne beklemeli?

Mestalla'da oynanacak La Liga sezonunun son günü, yolculuklarının çok farklı aşamalarında olan iki takımı bir araya getiriyor.

Barcelona için bu maç, bahar boyunca durmak bilmeyen hücum performansıyla rakiplerini geride bırakan Hansi Flick'in takımının zafer turu niteliğinde. Blaugrana, 25 Nisan'da Getafe'yi 2-0 mağlup ederek ve 22 Nisan'da Celta Vigo'yu 1-0 yenerek bu maça muhteşem bir formda giriyor.

Valencia ise küme düşme tehlikesini başarıyla atlatarak, ligin orta sıralarında güvenli bir konumda bulunuyor. Los Che, 22 Nisan'da Girona'yı 2-1 yenerek, kendi sahasında hala güçlü bir rakip olabileceğini gösterdi. Valencia, kendi taraftarlarının önünde gururunu geri kazanmak için her şeyi yapacaktır ve rotasyona uğrayan Barça kadrosundaki boşlukları değerlendirmek için Largie Ramazani'nin hızına güvenecektir.

Valencia - Barcelona LaLiga maç biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir.

Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar genellikle en yüksek fiyatlara sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; Madrid derbisi (Real Madrid – Atlético Madrid) ve El Clásico (Barcelona – Real Madrid) gibi büyük takımların karşılaştığı önemli maçlar en üst kategoriye girer ve fiyatlar buna bağlı olarak yükselir.

2025-26 La Liga bilet fiyatları (kulüplere göre)

Kulüp Stadyum ve Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin) Alaves Mendizorrotza 13 € - 59 € Athletic Bilbao San Mames 30 € - 110 € Atletico Madrid Metropolitano 30 € - 150 € Barcelona Camp Nou 46 € - 149 € Celta Vigo Balaidos 20 € - 80 € Elche Martinez Valero 25 € - 90 € Espanyol RCDE Stadyumu 30 € - 100 € Getafe Coliseum 40 € - 95 € Girona Montilivi 35 € - 64 € Levante Ciutat de Valencia 30 € - 90 € Mallorca Mallorca Son Moix 40 € - 95 € Osasuna El Sadar 40 € - 140 € Rayo Vallecano Vallecas 20 € - 90 € Real Betis La Cartuja 20 € - 90 € Real Madrid Santiago Bernabeu 20 € - 90 € Real Oviedo Carlos Tartiere 21 € - 75 € Real Sociedad Anoeta 25 € - 60 € Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan 45 € - 165 € Valensiya Mestalla 30 € - 100 € Villarreal La Ceramica 20 € - 50 €

