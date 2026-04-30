Valencia - Barcelona maçına bilet nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç programı, başlama saati ve daha fazlası

Valensiya ve Barselona maç biletlerini nasıl temin edebilirsiniz? Maç başlangıç saati ve maç detayları dahil

Valencia, 24 Mayıs Pazar günü Valencia'daki Estadio de Mestalla'da Barcelona'yı ağırlayacak. Katalan devi, ligdeki üstün performansını resmen taçlandırmak için sahaya çıkarken, bu maçın şenlik havasında geçecek bir sezon finali olması bekleniyor.

Valencia şu anda La Liga'da 12. sırada yer alırken, Barcelona ise 1. sırada bulunuyor ve şampiyonluğu garantilemek için ligin zirvesinde 11 puanlık bir avantaj oluşturmuş durumda.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Valencia - Barcelona maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Valencia - Barcelona LaLiga maçı ne zaman başlıyor?

Valencia - Barcelona LaLiga maç biletleri nasıl satın alınır?

La Liga maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

La Liga biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerine gitmektir. Burada "Biletler" bölümüne gitmeniz gerekecektir.

Biletler resmi kanallarda tükenmişse ya da resmi satış başlamadan önce yerinizi ayırtmak ya da son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

Valencia - Barcelona LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Valencia - Barcelona Form Durumu

VAL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/8
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5


Valencia - Barcelona: Son Karşılaşma Sonuçları

VAL

Son 5 maçları

BAR

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

5

Galibiyetler

4

Gol sayısı

24
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5


Valencia - Barcelona Puan Durumu


Valencia - Barcelona maçından ne beklemeli?

Mestalla'da oynanacak La Liga sezonunun son günü, yolculuklarının çok farklı aşamalarında olan iki takımı bir araya getiriyor.

Barcelona için bu maç, bahar boyunca durmak bilmeyen hücum performansıyla rakiplerini geride bırakan Hansi Flick'in takımının zafer turu niteliğinde. Blaugrana, 25 Nisan'da Getafe'yi 2-0 mağlup ederek ve 22 Nisan'da Celta Vigo'yu 1-0 yenerek bu maça muhteşem bir formda giriyor.

Valencia ise küme düşme tehlikesini başarıyla atlatarak, ligin orta sıralarında güvenli bir konumda bulunuyor. Los Che, 22 Nisan'da Girona'yı 2-1 yenerek, kendi sahasında hala güçlü bir rakip olabileceğini gösterdi. Valencia, kendi taraftarlarının önünde gururunu geri kazanmak için her şeyi yapacaktır ve rotasyona uğrayan Barça kadrosundaki boşlukları değerlendirmek için Largie Ramazani'nin hızına güvenecektir.

Valencia - Barcelona LaLiga maç biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir.

Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar genellikle en yüksek fiyatlara sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; Madrid derbisi (Real Madrid – Atlético Madrid) ve El Clásico (Barcelona – Real Madrid) gibi büyük takımların karşılaştığı önemli maçlar en üst kategoriye girer ve fiyatlar buna bağlı olarak yükselir.

2025-26 La Liga bilet fiyatları (kulüplere göre)

Kulüp

Stadyum ve

Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin)

Alaves

Mendizorrotza

13 € - 59 €

Athletic Bilbao

San Mames

30 € - 110 €

Atletico Madrid

Metropolitano

30 € - 150 €

Barcelona

Camp Nou

46 € - 149 €

Celta Vigo

Balaidos

20 € - 80 €

Elche

Martinez Valero

25 € - 90 €

Espanyol

RCDE Stadyumu

30 € - 100 €

Getafe

Coliseum

40 € - 95 €

Girona

Montilivi

35 € - 64 €

Levante

Ciutat de Valencia

30 € - 90 €

Mallorca

Mallorca Son Moix

40 € - 95 €

Osasuna

El Sadar

40 € - 140 €

Rayo Vallecano

Vallecas

20 € - 90 €

Real Betis

La Cartuja

20 € - 90 €

Real Madrid

Santiago Bernabeu

20 € - 90 €

Real Oviedo

Carlos Tartiere

21 € - 75 €

Real Sociedad

Anoeta

25 € - 60 €

Sevilla

Ramon Sanchez-Pizjuan

45 € - 165 €

Valensiya

Mestalla

30 € - 100 €

Villarreal

La Ceramica

20 € - 50 €

Daha fazla bilgi

