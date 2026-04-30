Valencia, 24 Mayıs Pazar günü Valencia'daki Estadio de Mestalla'da Barcelona'yı ağırlayacak. Katalan devi, ligdeki üstün performansını resmen taçlandırmak için sahaya çıkarken, bu maçın şenlik havasında geçecek bir sezon finali olması bekleniyor.
Valencia şu anda La Liga'da 12. sırada yer alırken, Barcelona ise 1. sırada bulunuyor ve şampiyonluğu garantilemek için ligin zirvesinde 11 puanlık bir avantaj oluşturmuş durumda.
GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Valencia - Barcelona maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.
Valencia - Barcelona LaLiga maçı ne zaman başlıyor?
Valencia - Barcelona LaLiga maç biletleri nasıl satın alınır?
La Liga maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.
La Liga biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerine gitmektir. Burada "Biletler" bölümüne gitmeniz gerekecektir.
Biletler resmi kanallarda tükenmişse ya da resmi satış başlamadan önce yerinizi ayırtmak ya da son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.
Valencia - Barcelona LaLiga: Bilmeniz gereken her şey
Valencia - Barcelona Form Durumu
Valencia - Barcelona: Son Karşılaşma Sonuçları
Valencia - Barcelona Puan Durumu
Valencia - Barcelona maçından ne beklemeli?
Mestalla'da oynanacak La Liga sezonunun son günü, yolculuklarının çok farklı aşamalarında olan iki takımı bir araya getiriyor.
Barcelona için bu maç, bahar boyunca durmak bilmeyen hücum performansıyla rakiplerini geride bırakan Hansi Flick'in takımının zafer turu niteliğinde. Blaugrana, 25 Nisan'da Getafe'yi 2-0 mağlup ederek ve 22 Nisan'da Celta Vigo'yu 1-0 yenerek bu maça muhteşem bir formda giriyor.
Valencia ise küme düşme tehlikesini başarıyla atlatarak, ligin orta sıralarında güvenli bir konumda bulunuyor. Los Che, 22 Nisan'da Girona'yı 2-1 yenerek, kendi sahasında hala güçlü bir rakip olabileceğini gösterdi. Valencia, kendi taraftarlarının önünde gururunu geri kazanmak için her şeyi yapacaktır ve rotasyona uğrayan Barça kadrosundaki boşlukları değerlendirmek için Largie Ramazani'nin hızına güvenecektir.
Valencia - Barcelona LaLiga maç biletleri ne kadar?
La Liga biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir.
Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.
Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar genellikle en yüksek fiyatlara sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; Madrid derbisi (Real Madrid – Atlético Madrid) ve El Clásico (Barcelona – Real Madrid) gibi büyük takımların karşılaştığı önemli maçlar en üst kategoriye girer ve fiyatlar buna bağlı olarak yükselir.
2025-26 La Liga bilet fiyatları (kulüplere göre)
Kulüp
Stadyum ve
Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin)
Alaves
Mendizorrotza
13 € - 59 €
Athletic Bilbao
San Mames
30 € - 110 €
Atletico Madrid
Metropolitano
30 € - 150 €
Barcelona
Camp Nou
46 € - 149 €
Celta Vigo
Balaidos
20 € - 80 €
Elche
Martinez Valero
25 € - 90 €
Espanyol
RCDE Stadyumu
30 € - 100 €
Getafe
Coliseum
40 € - 95 €
Girona
Montilivi
35 € - 64 €
Levante
Ciutat de Valencia
30 € - 90 €
Mallorca
Mallorca Son Moix
40 € - 95 €
Osasuna
El Sadar
40 € - 140 €
Rayo Vallecano
Vallecas
20 € - 90 €
Real Betis
La Cartuja
20 € - 90 €
Real Madrid
Santiago Bernabeu
20 € - 90 €
Real Oviedo
Carlos Tartiere
21 € - 75 €
Real Sociedad
Anoeta
25 € - 60 €
Sevilla
Ramon Sanchez-Pizjuan
45 € - 165 €
Valensiya
Mestalla
30 € - 100 €
Villarreal
La Ceramica
20 € - 50 €
Daha fazla bilgi
- Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, tahminler, bilet fiyatları ve daha fazlası
- Avrupa Ligi biletleri nasıl alınır: Takım tahminleri, bilet fiyatları ve daha fazlası
- Premier Lig biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası
- 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nasıl alınır: Takımlar, fiyatlar ve daha fazla bilgi