Valencia - Atalanta maçı seyircisiz oynanacak

İspanya Sağlık Bakanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Valencia-Atalanta ve Avrupa Ligi'ndeki Getafe-Inter maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Koronavirüs tehdidi Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor.

İtalya'nın ardından İspanya'da da vaka sayısının artması sebebiyle spor müsabakaları erteleniyor veya seyircisiz oynanıyor.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada önlem amaçlı olarak Mart ayında oynanacak iki önemli maça seyircilerin alınmayacağını söyledi.

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Seyircisiz oynanmasına karar verilen maçlar ve tarihleri şu şekilde:

- (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı - 10 Mart Salı)

- (UEFA Son 16 Turu rövanş maçı - 19 Mart Perşembe)