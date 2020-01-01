Valencia - Atalanta maçı seyircisiz oynanacak
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Koronavirüs tehdidi Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor.
İtalya'nın ardından İspanya'da da vaka sayısının artması sebebiyle spor müsabakaları erteleniyor veya seyircisiz oynanıyor.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada önlem amaçlı olarak Mart ayında oynanacak iki önemli maça seyircilerin alınmayacağını söyledi.
Seyircisiz oynanmasına karar verilen maçlar ve tarihleri şu şekilde:
Valencia - Atalanta (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı - 10 Mart Salı)
Getafe - Inter (UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı - 19 Mart Perşembe)