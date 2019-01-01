Şampiyonlar Ligi

Valencia - Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile Ajax karşı karşıya geliyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2. hafta karşılaşmalarında Valencia ile Ajax karşı karşıya geliyor.

Valencia, gruptaki ilk maçında Chelsea'ye konuk olmuş ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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Ajax ise gruptaki ilk maçında Lille'i 3-0'lık skorla devirmişti.

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Valencia - Ajax maçı hangi kanalda?

2 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Valencia - Ajax maçı hangi kanalda?

Valencia: Cillessen, Wass, Paulista, Diakhaby, Costa, Coquelin, Parejo, Kondogbia, Cheryshev, Gomez, Moreno

Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tafliafico, Beek, Martinez, Ziyech, Promes, Neres, Tadic

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