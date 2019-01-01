Valencia - Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2. hafta karşılaşmalarında Valencia ile Ajax karşı karşıya geliyor.
Valencia, gruptaki ilk maçında Chelsea'ye konuk olmuş ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Ajax ise gruptaki ilk maçında Lille'i 3-0'lık skorla devirmişti.
Valencia - Ajax maçı hangi kanalda?
2 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayınlanacak.
Valencia - Ajax maçı hangi kanalda?
Valencia: Cillessen, Wass, Paulista, Diakhaby, Costa, Coquelin, Parejo, Kondogbia, Cheryshev, Gomez, Moreno
Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tafliafico, Beek, Martinez, Ziyech, Promes, Neres, Tadic