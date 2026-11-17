Gerard Piqué, İspanyol futbolunu sarsan karar karşısında sessiz kalmadı. Müsabaka Komitesi'ne sert sözlerle yüklenen eski futbolcu, Tenerife forveti Jesús de Miguel'in hayatını kaybettiği trajik olayın ardından kaleci Jesús Owono'ya verilen 12 maçlık men cezasını ağır ve adaletsiz bir yaptırım olarak nitelendirdi.

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Herkesin hâlâ derin bir yas içinde olduğu bu günlerde Barcelona'nın eski yıldızı tamamen açık sözlü konuşmayı tercih etti. Yaşananların bir kaza olduğunu vurgulayan Piqué, kaleciyi bu kadar ağır şekilde cezalandırmanın, onu sorumlu olmadığı bir sonuçtan dolayı yargılamak anlamına geldiğini söyledi.

Piqué'nin sözleri İspanya'da büyük bir tartışma başlattı. Bir kesim, oyuncuların hayatını korumanın niyet ne olursa olsun caydırıcı cezalar gerektirdiğini savunurken, diğerleri gerçek adaletin oyuncuyu kaderden dolayı değil, sahada yaptıklarından dolayı cezalandırması gerektiği konusunda Piqué ile aynı görüşü paylaşıyor.

İspanyol radyosu "COPE"un aktardığına göre Piqué, cezanın "Jesús'u sorumlu olmadığı sonuçlardan sorumlu tuttuğunu" düşünüyor. Eski futbolcu, futbolda adaletin özünün eylemin kendisini değerlendirmek olması gerektiğini, eylemin trajik sonucunu değil, özellikle vurguladı.

Piqué, "Bence ceza, sonuçlarına göre değil, eylemin kendisine göre verilmeli" dedi. Oyuncular ve teknik direktörlerden oluşan pek çok futbol profesyonelinin olayı "kaza" olarak nitelendirdiğini belirten Piqué, bunun en ağır cezayı hak eden kasıtlı ya da pervasız bir hareket olarak görülemeyeceğini ifade etti.

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Kriterlerde açık bir çelişki olarak gördüğü durumu açıklamak için aynı hafta sonu Albacete'nin sahasında yaşanan benzer bir olayı örnek gösteren Piqué, orada Corbas'ın tamamen benzer bir pozisyonda Sabadell oyuncusu Cuadri'nin kafasına vurduğunu hatırlattı.

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Ölümcül bir sakatlık yaşanmadığı için o olayda komitenin cezası yalnızca üç maçla sınırlı kaldı. Bu durum Piqué'yi şu soruyu sormaya yöneltti: Aynı eylem nasıl olur da bir yerde 3 maçla, başka bir yerde 12 maçla cezalandırılır? Üstelik tek fark, kimsenin istemediği trajik sonuçken.

Piqué teorik açıklamalarla yetinmedi ve görüşünü desteklemek için bizzat yaşadığı acı bir anıyı hatırlattı: 2012'de Chelsea'ye karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında eski kalecisi Víctor Valdés ile çarpışmıştı.

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Piqué, "İki vücut yüksek hızla zıt yönlerde hareket ediyor, ikisi de topa yöneliyor ve sonra aniden çarpışıyorlar. Birinin sakatlığı her zaman diğerininkinden daha kötü oluyor" dedi.

O çarpışmanın ardından bilincini kaybettiğini ve hastaneye kaldırılmak zorunda kaldığını anlatan Piqué, buna rağmen Valdés'in sakatlığından hiçbir zaman sorumlu tutulmadığını ve kimsenin onun cezalandırılmasını talep etmediğini söyledi. Çünkü o dönem herkes, bunun hıza ve güce dayanan bir oyunda yaşanmış bir kaza olduğunun farkındaydı.

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Piqué şöyle devam etti: "Jesús Owono'ya en ağır cezanın verilmesi onu adaletsiz bir duruma sokuyor, çünkü yaşananlardan o sorumlu değil."

Olayın takım üzerinde bıraktığı derin duygusal etkiye de değinen Piqué, olay yaşandığında Tenerife'de bulunduğunu ve oyuncuların yaşadığı şokun boyutuna bizzat tanık olduğunu söyledi.

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Barcelona'nın eski yıldızı sözlerini şöyle tamamladı: "Soyunma odasına indiğimde ve oyuncularımızın tepkisini gördüğümde, bunun hayatımız boyunca bizimle kalacak bir iz olduğunu anladım." Piqué, olayın tamamen bir kaza olduğunu ve Owono'nun da şu anda hayatının en zor anlarından birini yaşadığını vurguladı.