Valderrama saçlarını sıfıra vurdu ama bunu bir reklam için yaptı: "İnandınız, değil mi?" VİDEO

Carlos "El Pibe"Valderrama futbolseverleri, saçlarının sıfıra vurulduğu bir video paylaşarak şaşırttı. Yıllardır imajının bir parçası olarak görülen kendine özgü sarı saçları nedeniyle görüntüler çok sayıda tepki aldı.





Elbette hepsi düzmeceydi: Kolombiyalı orta saha oyuncusu, saçlarının sıfıra vurulduğu sahte videoyu paylaştıktan sonra yeni bir kayıt yayınlayarak saçlarını hiç kestirmediğini ve etki yaratmak için kel görünümü veren sahte bir başlık kullandığını açıkladı. Ardından sarı saçlarından vazgeçmeyeceğini yineledi.





İlk video, eşi Elvira Redondo saçlarını kazıtıyormuş gibi yaparken yayınlandı. Eski futbolcu yeni görünümünden memnun görünüyordu. Kolombiyalı taraftarlar ise tercihi karşısında şaşkına döndü. Ancak endişeye gerek yok. Valderrama daha sonra her şeyin Kolombiyalı bir bira markası için hazırlanan reklam stratejisinin parçası olduğunu açıkladı ve dünyada hiçbir şey için saçlarını kestirmeyeceğini doğruladı.





65 yaşındaki Carlos Valderrama, Kolombiya futbolunun en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yeteneği ve oyun görüşü onu ülkesinin millî takımında simge bir isim hâline getirdi. Millî formayla üç Dünya Kupası'nda oynadı: İtalya 1990, ABD 1994 ve Fransa 1998. Kulüp düzeyinde ise Montpellier, Real Valladolid, Deportivo Cali ve Atletico Junior formalarını giydi.















