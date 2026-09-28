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"Valdebebas'ta şok": Disiplin krizi, "Mourinho'nun keşfine" anında ceza getirdi

Real Madrid Castilla - Atletico Madrileno
Real Madrid Castilla
Atletico Madrileno
Primera Federacion
Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
J. Cestero
İspanya

Kötüleşiyor mu?

Bir İspanyol basın raporu bugün pazartesi günü, Real Madrid'de genç bir oyuncuya karşı anında bir cezaya yol açan kriz belirtilerini ortaya koydu. 

"Marca" gazetesi, Real Madrid Castilla takımı için ufukta bir kriz belirtilerinin baş göstermeye başladığını, ancak bunun hızla geçebileceğini yazdı.

 A takımının altındaki takım, ilk iç sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum Valdebebas'ta büyük yankı uyandırdı. Takımın en dikkat çeken oyuncularından biri olan Jorge Cestero ile teknik direktör Julián López de Lerma arasında geçen hafta, Sant Andreu karşısındaki ilk on birden çıkarılmasının ardından bir anlaşmazlık patlak verdi.

 Durum kulübün müdahalesini gerektirdi ve çözüme kavuşturulduktan sonra oyuncu, Alcorcón maçı için takım kadrosuna dahil edilmedi.

López de Lerma, gıyabın nedenini açıklamamış olsa da, teknik kararı gizlemedi.

Teknik direktör şu açıklamayı yaptı: "Biz oyuncuları geliştirmeye odaklanıyoruz. Tüm oyuncuların yeteneklerini gösterebilmesini, rekabet edebilmesini ve takımın bir parçası olmasını istiyoruz."

 Teknik direktör ayrıca orta saha oyuncusuna verdiği önemi de belirtti: "Jorge, bu sezon bizim için son derece önemli bir oyuncu olacak."

Kulüp, anlaşılır bir şekilde, anlaşmazlığın sonuçları olmasına karar verdi; nitekim bu durum, Castilla'nın Alcorcón karşısında 2-1 kaybettiği son maçta ortaya çıktı.

Bu kriz, çözüme kavuşturulmuş gibi görünse de, özellikle birkaç gün sonra oynanacak Madrid derbisinin yaklaşmasıyla birlikte, dışlanmanın ne kadar süreceği sorusunu gündemde tutuyor. Cestero'nun bu maçta Julián'ın kadrosuna dönüp dönmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Bu krize rağmen oyuncu harika bir sezon geçiriyor (nitekim ilk golünü çoktan attı) ve Real Madrid Castilla'da vazgeçilmez bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırdı.

 Ayrıca José Mourinho yönetimindeki A takımıyla sezon hazırlık döneminde de forma giydi; akademinin en dikkat çeken oyuncularından biriydi, hatta sezon başlamadan önceki dört hazırlık maçının tamamında oynadı.

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