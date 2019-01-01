Valbuena yerine Nacer Chadli iddiası! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 22 Mayıs
Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, kanat bölgesini güçlendirmek için temaslara başladı.
Andre Ayew ve Mathieu Valbuena'nın takımdan ayrılma ihtimalleri, sarı lacivertli ekibin bu bölgeye yoğunlaşmasına sebep oldu.
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Sabah'ta yer alan habere göre, sarı lacivertliler Monaco'da istenen performansı veremeyen Nacer Chadli ile ilgileniyor.
Habere göre, Belçkalı oyuncu için vatandaşı Nabil Dirar da ikna turlarına dahil oldu.
Chadli, sezon başında 12 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de Edin Visca hazırlığı
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinin başında Başakşehir'in Boşnak yıldızı yer alıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında üst sıralarda bulunuyor.
Resmi teklif için sezonun bitmesini bekleyen sarı-lacivertliler, kolları sıvadı. Visca da Fenerbahçe’nin kendisi için yapacağı teklifi bekliyor.
Kariyerini sarı-lacivertlilerde sürdürmek isteyen Boşnak futbolcu, yıllardır başarıyla formasını giydiği Başakşehir’den bu konuda kendisine kolaylık sağlamalarını isteyecek.
Balotelli için süre istendi
Gol yollarında sıkıntılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, forvet hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Balotelli'nin menajerinden gelen yüksek fiyat talepleri görüşmeleri zorlaştırmış durumda.
Sabah'ın haberine göre İtalyan oyuncunun menajeri Mino Raiola, 2 yıllık sözleşme ve 3.5 milyon Euro yıllık ücretin yanında 4 milyon Euro da imza parası istiyor.
Habere göre Balotelli transferi ile ilgili karar, yönetimin yapacağı toplantıdan sonra alınacak.
Ali Koç, Ljubomir Fejsa için bizzat devrede
Transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un tek başına gerçekleştirdiği Portekiz seferinin detayları ortaya çıkıyor.
Sabah'ın haberine göre Başkan Koç, Damien Comolli dahil kimseyi yanına almadan gitiği Portekiz'de Benfica'dan Ljubomir Fejsa için görüşmeler yürüttü.
30 yaşındaki Sırp orta saha için Lizbon ekibinin 3 milyon Euro bonservis talep edeceği ifade edildi.
Fejsa, bu sezon 33 resmi maçta görev aldı.