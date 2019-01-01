Valbuena yerine Nacer Chadli iddiası! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 22 Mayıs

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen , kanat bölgesini güçlendirmek için temaslara başladı.

Andre Ayew ve Mathieu Valbuena'nın takımdan ayrılma ihtimalleri, sarı lacivertli ekibin bu bölgeye yoğunlaşmasına sebep oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı lacivertliler 'da istenen performansı veremeyen Nacer Chadli ile ilgileniyor.

Habere göre, Belçkalı oyuncu için vatandaşı Nabil Dirar da ikna turlarına dahil oldu.

Chadli, sezon başında 12 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de Edin Visca hazırlığı

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinin başında 'in Boşnak yıldızı yer alıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında üst sıralarda bulunuyor.

Resmi teklif için sezonun bitmesini bekleyen sarı-lacivertliler, kolları sıvadı. Visca da Fenerbahçe’nin kendisi için yapacağı teklifi bekliyor.

Kariyerini sarı-lacivertlilerde sürdürmek isteyen Boşnak futbolcu, yıllardır başarıyla formasını giydiği Başakşehir’den bu konuda kendisine kolaylık sağlamalarını isteyecek.

Balotelli için süre istendi

Gol yollarında sıkıntılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, forvet hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Balotelli'nin menajerinden gelen yüksek fiyat talepleri görüşmeleri zorlaştırmış durumda.

Sabah'ın haberine göre İtalyan oyuncunun menajeri Mino Raiola, 2 yıllık sözleşme ve 3.5 milyon Euro yıllık ücretin yanında 4 milyon Euro da imza parası istiyor.

Habere göre Balotelli transferi ile ilgili karar, yönetimin yapacağı toplantıdan sonra alınacak.

Ali Koç, Ljubomir Fejsa için bizzat devrede

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un tek başına gerçekleştirdiği seferinin detayları ortaya çıkıyor.

Sabah'ın haberine göre Başkan Koç, Damien Comolli dahil kimseyi yanına almadan gitiği Portekiz'de 'dan Ljubomir Fejsa için görüşmeler yürüttü.

30 yaşındaki Sırp orta saha için Lizbon ekibinin 3 milyon Euro bonservis talep edeceği ifade edildi.

Fejsa, bu sezon 33 resmi maçta görev aldı.