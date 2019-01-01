Valbuena, Olympiakos'a imza atabilir
Yorum()
Depophotos
Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, bu sabah katıldığı bir radyo programında transfere ilişkin sorulara yanıt verdi.
Marinakis, “Valbuena ile anlaştınız mı?” şeklinde gelen soruya “Sadece bir futbolcuyla değil birçok futbolcuyla anlaştık. Zamanı gelince öğreneceksiniz. Yakında duyuracağız.” cevabını verdi.
>>> Türkiye ve Avrupa'dan öne çıkan 2019-20 sezonu formaları!
Valbuena sorusu programın ilerleyen dakikalarında bir kez daha sorulurken, “Açıkladığımız zaman göreceksiniz. Takıma çok katkı verecek çok iyi futbolcudan bahsediyoruz” diye konuşarak transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu ima etti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıkan 34 yaşındaki Valbuena 4 gol atıp 8 de asist yaptı. Valbuena'nın Mackolik profilini görmek için tıklayın.