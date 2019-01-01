Valbuena, Olympiakos'a imza atabilir

Yunan kulübü Olympiakos, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mathieu Valbuena’yı kadrosuna katabilir.

Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, bu sabah katıldığı bir radyo programında transfere ilişkin sorulara yanıt verdi.

Marinakis, “Valbuena ile anlaştınız mı?” şeklinde gelen soruya “Sadece bir futbolcuyla değil birçok futbolcuyla anlaştık. Zamanı gelince öğreneceksiniz. Yakında duyuracağız.” cevabını verdi.

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Valbuena sorusu programın ilerleyen dakikalarında bir kez daha sorulurken, “Açıkladığımız zaman göreceksiniz. Takıma çok katkı verecek çok iyi futbolcudan bahsediyoruz” diye konuşarak transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu ima etti.

Bu sezon formasıyla 31 resmi maça çıkan 34 yaşındaki Valbuena 4 gol atıp 8 de asist yaptı. Valbuena'nın Mackolik profilini görmek için tıklayın.