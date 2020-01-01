Valbuena: Herkes Fenerbahçe'de oynayamaz

Olympiacos'ta oynayan Mathieu Valbuena, eski takımı Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

2017 ve 2019 yılları arasında 'de forma giyen Mathieu Valbuena, sarı lacivertli ekipte geçirdiği dönem hakkında konuştu.

2019-20 sezonu öncesi Olympiacos'a transfer olan Fransız oyuncu, Fenerbahçe denilince aklına gelen ilk şeyin taraftarlar olduğunu söyledi:

"Fenerbahçe dediğiniz zaman aklıma gelen ilk şey, transfer olduğumda bana yaptıkları karşılama. Her kulüpte yaptığım gibi, 'Bu kulüp için de her şeyimi vereceğim.' demiştim. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği büyük sevgi beni çok mutlu etmişti. Fenerbahçe taraftarları sizi her zaman iten ve daha fazlasını isteyen taraftarlar."

Daha fazla takım

Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe için sahada her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Oradan başım dik ayrıldım. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği aşk ve sevgi bana gerçekten kalpten dokundu. Oynamadığımda bile hiçbir zaman herhangi kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyimi verdim" ifadelerini kullandı.

"Bana haksızlık yapıldı"

Sarı lacivertli taraftarların desteğini her zaman hissettiğinin altını çizen Valbuena, "Sahada olsam da olmasam da, oynasam da oynamasam da -ki bence oynamadığım durumlar normal değildi- oynamadığım dönemlerde kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum" dedi.

Kulüp kariyeri boyunca önceliğini coşkulu taraftarları olan büyük kulüplere verdiğini söyleyen tecrübeli isim, Fenerbahçe'nin de bunlar arasında iyi bir örnek olduğunu belirtti ve devam etti:

"Herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Çok büyük bir baskı ve hedefler var. Sürekli sizden iyi performanslar bekleniyor. Sahaya büyük kişilikler koymak gerekiyor."

Eski takımının maçlarını takip ettiğini dile getiren Valbuena, "Fenerbahçe'de şampiyon olamamaktan dolayı hala üzüntü duyuyorum. İstanbul'da kupa kazanmanın coşkusunu, taraftarlarımızı görmek isterdim ama maalesef olmadı. Sezona aslında iyi bir başlangıç yaptılar ama sonra zorlu bir dönemin içerisine girdiler. İç sahadaki derbisi, taraftarlar adına üzüntü vericiydi" dedi.