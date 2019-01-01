Valbuena, Fenerbahçe'ye veda etti
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Fransız futbolcu Valbuena, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımla sarı lacivertlilere veda etti.
My Open Letter to the #Fenerbahce family 💛💙#EnBuyukFenerbahce #BizFenerbahceyiz pic.twitter.com/Koqs82RMCN— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 25 Mayıs 2019
2017'nin Temmuz ayında Fransız ekibi Lyon'dan 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen yıldız oyuncu sarı lacivertli formayla 71 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 12 gol atan Valbuena 24 asist yaptı.
Fenerbahçe Kulübü de Mathieu Valbuena için bir veda mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler, "Çubuklu'muzla mücadele etmenin kıymetini bizlere her zaman gösterdin, büyük ailemizin bir parçası oldun. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.