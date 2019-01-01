Valbuena, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Fransız futbolcu Valbuena, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımla sarı lacivertlilere veda etti.

2017'nin Temmuz ayında Fransız ekibi 'dan 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen yıldız oyuncu sarı lacivertli formayla 71 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 12 gol atan Valbuena 24 asist yaptı.

Kulübü de Mathieu Valbuena için bir veda mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler, "Çubuklu'muzla mücadele etmenin kıymetini bizlere her zaman gösterdin, büyük ailemizin bir parçası oldun. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.