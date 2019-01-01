Valbuena, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek

BB Erzurumspor maçında sakatlanan Mathieu Valbuena, ligin son haftasında Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

, yıldız oyuncusundan sakatlık haberi aldı.

>> Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü açıklandı... Türk kulüpleri ne durumda?

Sarı-lacivertlilerin 'u deplasman 1-0 mağlup ettiği maçın ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Mathieu Valbuena'nın MR sonuçları belli oldu.

Sağ bacak adelesinin zarında yırtılma ve kanama meydana gelen Fransız yıldız, mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Valbuena, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 31 maça çıktı ve bu maçlarda 4 gol atıp 8 de asist yaptı.