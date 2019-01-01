Valbuena, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek
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AA
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Sarı-lacivertlilerin BB Erzurumspor'u deplasman 1-0 mağlup ettiği maçın ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Mathieu Valbuena'nın MR sonuçları belli oldu.
Sağ bacak adelesinin zarında yırtılma ve kanama meydana gelen Fransız yıldız, Antalyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Valbuena, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 31 maça çıktı ve bu maçlarda 4 gol atıp 8 de asist yaptı.