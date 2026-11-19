Mauricio Pochettino, Manchester United’da yeni bir dönemi başlatmak için Carrington’a resmen geldi. ABD’den yaptığı yoğun yolculuğun ardından hemen işe koyulan Arjantinli teknik adam, vizyonunu ortaya koymakta vakit kaybetmedi. Çalışmaların derhal başlayacağını vurgulayan Pochettino, bu hafta sonu Anfield’da kendisini bekleyen zorlu sınava hazırlanıyor.

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Pochettino, ABD’deki son görevinin ardından Manchester’a geldi

ABD Millî Takımı teknik direktörü olarak çıktığı son maç olan salı günkü Cincinnati’de Haiti’ye karşı oynanan Uluslar Ligi rövanşının ardından Arjantinli teknik adam, gece uçuşuyla İngiltere’ye gitti. Çarşamba günü doğrudan Carrington’a geçerek kulüp çalışanları ve yeni kadrosundan birkaç oyuncuyla tanıştı.

United, Pochettino’nun göreve getirildiğini geçen cuma doğrulamıştı . Bu açıklama, kulübün 1986’dan bu yana bir sezona yaptığı en kötü başlangıcın ardından Michael Carrick’i görevden almasından 24 saatten biraz fazla süre sonra gelmişti. Yeni teknik direktör, pazar günü Liverpool’a karşı oynanacak Premier League maçının hazırlıklarına hemen başladı.

Manchester United’ın yeni teknik direktörü: Anfield yolculuğu öncesi uyku bekleyebilir

Yoğun yolculuğunun ardından United’ın internet sitesine konuşan Pochettino, yorgunluğun kendisini yavaşlatmayacağını vurguladı. “Enerjim çok yüksek,” dedi. “Manchester United’ın teknik direktörü olmak bir ayrıcalık. Vakit kaybetmiyoruz. Pazar günü mücadele etmeye hazır olmalıyız.”

“Şimdi dinlenmeyi ya da uykuyu düşünme zamanı değil. Hazır olmalı ve Anfield’da en iyi durumda mücadele edeceğimizden emin olmak için her şeyi hazırlamalıyız.”

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Carrington’daki kulüp çalışanlarına ise şöyle seslendi: “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu bir onur. Böylesine muhteşem bir kulüpte olmak bir ayrıcalık. Evet, çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.”

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United’ın ülke içindeki kötü gidişatına rağmen Pochettino, salı günü ABD ile çıktığı son maçın ardından şehirdeki rekabete ilişkin sözleri önemsemedi. Manchester City’nin eski kiralık oyuncusu DaMarcus Beasley, TNT Sports US stüdyosunda kendisine “Manchester mavidir, her zaman da mavi kalacak” dediğinde Pochettino şu yanıtı verdi : “Göreceksin. Bana zaman ver.”

“Yeni görev büyük bir meydan okuma ama aynı zamanda hissetmek istediğiniz adrenalini de beraberinde getiriyor. Sağduyumuzu ortaya koymalıyız… Mevcut durumun Manchester United gibi bir kulübe yakışmadığını biliyoruz. Taraftar kitlesi muhteşem.”

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Daha sonra kulübün taraftarlar için yayımladığı videoda ortak çaba çağrısında bulundu: “Sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Hakkınızda çok güzel şeyler duyuyorum. Umarım birlikte çalışıp bağ kurarak herkese mutluluk getiririz. Bu, destek vermek, oyuncularımızın sahada mücadele etmesini sağlamak ve hak ettiğimiz sonuçları almak için özel bir sezon olacak.”

Pochettino, yeniden yapılanmaya Anfield’daki zorlu sınavla başlayacak

Pochettino’nun pazar günü Liverpool deplasmanına çıkmadan önce Carrington’da yalnızca birkaç günü var. United’ın sezon başındaki kötü formu, Anfield’da hemen zorlu bir sınavdan geçecek.

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Bu ilk maçın ötesinde önceliği, 2029’a kadar süreceği düşünülen sözleşmesi boyunca kulübün düşüşünü tersine çevirmek ve Manchester City’nin şehirdeki üstünlüğüne meydan okumak olacak.