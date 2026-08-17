Manchester City, transfer döneminin son iki haftasında Enzo Fernandez'i kadrosuna katmaya çalışması hâlinde, oyuncu için Chelsea'ye 120 milyon sterlinden fazla ödeme yapmak zorunda kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

İngiliz "Telegraph" gazetesine göre, Manchester City ilgisini sürdürmezse ya da Londra kulübünün oyuncuya bağlılığını sınayacak yeterli bir mali teklif sunmazsa, Chelsea, bazı taraftarların ıslıklamasına maruz kalmasına rağmen Fernandez'i yeniden takım kadrosuna entegre etme konusunda hâlâ iyimserliğini koruyor.

Manchester City, Fernandez'i transfer etmek için Chelsea'nin belirlediği, 120 milyon sterlin değerinde yazılı teklif sunmaya yönelik son teslim tarihine uymayı başaramadı. Bu da City'nin, ayrılığını telafi etmek için kalan zamanın kısıtlı olduğu bir dönemde, Chelsea'yi orta saha oyuncusunu satmaya ikna etmeye çalışmak amacıyla yeni bir anlaşma müzakere etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Manchester City, Ayoub Bouaddi ile anlaşmak için müzakerelerde ilerleme kaydediyor, ancak yeni teknik direktör Enzo Maresca, Fernandez'in büyük hayranlarından biri; Faslı orta saha oyuncusuyla ilgili transferin başarıya ulaşmasının, kulübün Arjantinliyi kadrosuna katma ilgisini etkileyip etkilemeyeceği ise hâlâ bilinmiyor.

Rodri'nin Barcelona'ya ve Tijjani Reijnders'in ayrılık transferleri ile birlikte Savinho'nun olası ayrılığı, Manchester City açısından transfer döneminin yoğun bir şekilde sona ereceğine işaret ediyor.

Chelsea'nin planı, Fernandez bu yaz kulüpten ayrılırsa yerine bir oyuncu transfer etmek yönünde ve bu durum değişmeyecek; nitekim Chelsea, Alex Scott'a ilgisini şimdiden ortaya koydu, ancak Bournemouth oyuncunun satılık olmadığını teyit etti.

Fernandez'in transfer döneminin son iki haftasında satılması, Chelsea'nin onun yerini doldurma görevini daha da zorlaştıracak ve ayrıca kulübü hedeflerinden biriyle anlaşmak için daha büyük meblağlar ödemeye mecbur bırakacak.

Dolayısıyla Manchester City'nin, müzakerelerin kapısını aralamak için ya 120 milyon sterlinden fazla ödemesi ya da kulüplere daha önce sunulan şartlardan Chelsea açısından daha uygun koşullarda bir anlaşma ayarlaması gerekecek.

Fernandez, hafta sonunda sezon hazırlık döneminin son hazırlık maçında Real Sociedad karşısında yedek olarak sahaya döndü, ancak bazı taraftarların ıslıklamasına maruz kaldı.

Bu tepki, kulübe yakın çevreler için sürpriz olmadı; adının kulüpten ayrılıkla anılması, Arjantin'in İngiltere karşısında Dünya Kupası'nı kazanmasındaki rolü ve beraberlik golünü atmasının ardından yapılan kutlamalar göz önüne alındığında, Fernandez'e yönelik tepkilerde bir bölünme yaşanacağını öngörmüşlerdi.