Vakit geçirmekten VAR müdahalelerine: Mısır Ligi başlamadan önce toplu değişiklikler

Mısır Futbol Federasyonu bugün perşembe günü, yarın cuma başlayacak olan Süper Lig'de 2026-2027 sezonundan itibaren uygulanacak yeni kural değişikliklerini duyurdu.

Değişiklikler; oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklara ilişkin bir dizi kuralı, video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın devreye girmesini, bazı vuruşların ve taç atışlarının uygulanmasına yönelik geri sayımı, bunun yanı sıra kaptan protokolünü ve oyuncuların hakem kararlarını protesto ederek sahayı terk etmesini kapsıyor.

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Değişiklikler şu şekilde:

10 saniye kuralı

Oyundan çıkan oyuncu, oyuncu değişikliği işareti verildikten sonraki 10 saniye içinde sahayı terk etmelidir.

Bunu yapmazsa, yerine girecek oyuncu ancak bir dakika sonraki ilk duraklamada oyuna girebilir.

Sakatlanan oyuncunun sahadan çıkması

Sahada değerlendirilen veya tedavi edilen, ya da sakatlığı nedeniyle oyun durdurulan oyuncu, oyunun yeniden başlamasından sonra bir dakika boyunca sahayı terk etmelidir. Bu madde aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:

Sakatlanan oyuncu kaleci ise.

Aynı takımdan iki oyuncunun çarpışması durumunda.

Kafada ciddi bir sakatlık olması durumunda.

Sarı kart gören veya kırmızı kart gören bir rakip tarafından sakatlanan oyuncu.

Penaltı verilmesi ve sakatlanan oyuncunun penaltıyı kullanacak oyuncu olması durumunda.

Oyuncunun, oyunun yeniden başlamasını geciktirmeden gönüllü olarak sahayı terk etmesi durumunda.

VAR aşağıdaki durumlarda devreye girer:

Açıkça hatalı ikinci bir sarı karttan kaynaklanan geçersiz kırmızı kart.

İhlali başka bir oyuncu yaptığı halde bir oyuncuya yanlışlıkla kırmızı veya sarı kart gösterilmesi.

Karar derhal ve oyunun yeniden başlamasını geciktirmeden değiştirilebiliyorsa, yanlış verilmiş bir köşe vuruşu.

Hakem topu

Hakem topu, oyun devam etseydi oyunu yeniden başlatacak olan takımı kapsar.

10/14 kuralı

Penaltı atışında topa iki kez dokunma.

Kasıtsız çifte dokunmadan kaynaklanan vuruş, penaltı gol olursa yeniden kullanılır.

Penaltının gol olmaması durumunda, ihlalin gerçekleştiği noktadan, vuruşu yapan takım aleyhine dolaylı bir serbest vuruş verilir.

Gol olmaması durumunda penaltı atışlarından kaçırılmış bir penaltı olarak sayılır.

5 saniye geri sayımı

Taç atışının veya kale vuruşunun uygulanmasında kasıtlı bir gecikme olması ve bunun uygulamada gecikmeye yol açması durumunda, atış rakip takıma verilir veya köşe vuruşu olarak sayılır.

Hakem, eli kalkık şekilde ve açıkça 5 saniyeden geriye doğru sayar.

Kaptan

Maç üzerindeki kontrolü iyileştirmek için oyun sırasında kaptan protokolünün uygulanması.

Hakem kararını protesto ederek sahayı terk etme

Eğer oyuncular hakem kararını protesto ederek sahayı terk ederse, hakem, kararını protesto ederek sahayı terk eden herhangi bir oyuncuyu ya da oyuncuları sahayı terk etmeye kışkırtan takımdan herhangi bir görevliyi kırmızı kartla cezalandırmalıdır.

Maçın iptaline sebep olan takım hükmen mağlup sayılacaktır.

Aksesuarlar

Aksesuarlar, tehlikeli olmaması ve güvenli bir şekilde kapatılması koşuluyla serbesttir; nitekim "mücevher" terimi "aksesuar" ile değiştirildi.

Bu değişiklikler, Mısır Federasyonu Hakem Komitesi'nin yeni sezona yönelik hazırlıkları kapsamında geldi; nitekim hakem hazırlık kamplarında futbol kurallarındaki en son değişiklikler anlatıldı ve hakemlik durumlarına ilişkin bakış açısı birleştirildi.

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