"Vahşi saldırı"... Hafiz Daraji, çocuk Wasim'e yönelik olay hakkında yorumda bulundu ve Cezayirli oyuncuların kararını övdü

Ünlü Cezayirli yorumcu Hafiz Daraji, birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri’nde şiddetli bir saldırıya maruz kalan çocuk Wasim’e yönelik Cezayir milli takım oyuncularının kararını övdü.

"Yeşiller"in oyuncuları, geniş çapta sempati uyandıran olayın ardından çocuğa destek olmak amacıyla, 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre ile oynayacakları maç öncesinde onu ağırlayıp onurlandırmaya karar verdiler.

Drajı, “X” sitesindeki resmi hesabından şöyle yazdı: “Cezayirliler arasındaki dayanışma ve sadakat değerlerini yansıtan asil bir insani jestle, Cezayir Milli Takımı oyuncuları, oğlumuz Vassim ve babasını Cezayir-İsviçre maçına davet ettiler. Vassim’in, iki gün önce maruz kaldığı barbarca saldırının ardından yaşadığı psikolojik şoku hafifletmek amacıyla, maç öncesinde milli takımın konaklama yerinde ağırlanıp onurlandırılması bekleniyor.”



Bu girişim, 14 yaşındaki ve hem Amerikan hem de Cezayir vatandaşı olan Vassim’in, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Fas ile Hollanda arasında oynanan maçın ardından Boston’daki taraftar bölgelerinden birinde toplu saldırıya uğramasının ardından geldi.

Cezayir basınına göre, çocuk Cezayir milli takımının formasını giyiyordu ancak Fas milli takımını desteklemek için oraya gitmişti. Hollanda milli takımının öne geçmesinin ardından olaylar tırmandı; internette dolaşan bir videoda, yaklaşık 35 kişinin saldırısına uğradığı ve bunun sonucunda bilincini kaybedip yere düştüğü, ardından tedavi için hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Olay, Cezayir’de geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı ve sosyal medya üzerinden hem Cezayirli hem de Faslı taraftarlar tarafından kınandı. ABD yetkilileri ise güvenlik kameraları aracılığıyla bir dizi şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra, olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için resmi bir soruşturma başlattı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Teboun, Cezayir Büyükelçiliğinin tüm yasal işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak için ABD’li yetkililerle birlikte konuyu takip ettiğini vurguladı. Çocuğun ailesi ise, Wassim’in hayati tehlikesini atlattığını ve hastaneden taburcu edildiğini, ancak halen tıbbi takip altında olduğunu açıkladı. Bu arada, çocuğun babası saldırıya karışanlara karşı yasal işlem başlatmış durumda.

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