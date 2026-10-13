Fransa Ligi'nin temellerini sarsan ve oyuncuların korunması ile video teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendiren bir olayda, Fransız kulübü Lille, Portekizli savunmacısı Tiago Santos'un sezonunu tamamen bitirebilecek korkunç sakatlığının ardından yargı yoluna başvurmayı değerlendiriyor.

Lille kulübü resmi bir açıklamada, 24 yaşındaki savunmacısının, cumartesi günü iki takımı karşı karşıya getiren ve Lille'in 1-0 kazandığı maçın ilk yarısında Le Havre orta saha oyuncusu Amir Richardson'ın sert ve kontrolsüz müdahalesi sonucu sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve menisküs yırtığı yaşamasının ardından, mevcut tüm hukuki yolları değerlendirdiğini duyurdu.

Kulüp, oyuncunun şok hali içinde sedyeyle sahadan çıkarıldığını doğrularken, hakemin müdahale için yalnızca faul kararı verdiğini ve Richardson'a herhangi bir kart göstermediğini belirtti. Lille, doğrudan kırmızı kartı hak eden bu müdahalenin ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu kararı felaket olarak nitelendirdi.

Bu nedenle kulüp, Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden olayın disiplin kuruluna sevk edilmesini talep etti; ayrıca maçın hakemlerinin gerçekleştirdiği video inceleme süreci ve kararın düzeltilmesi için neden müdahale edilmediği konusunda resmi bir açıklama istedi.

Lille, açıklamasında tüm hukuki haklarını saklı tuttuğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Lille, mümkün olan tüm hukuki yolları değerlendiriyor ve zararlarının tazmini için gerekli her türlü hukuki işlemi başlatma hakkını saklı tutuyor."

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Kulüp, Tiago'nun haklarını savunmak için atmaya karar vereceği her adımda kendisine destek olacak. Lille kulübü, Fransa Ligi'ndeki diğer tüm kulüplere saygı duyuyor ve karşılığında aynı saygıyı bekliyor."

Bu sakatlık, 2024 yılında sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşamış olan Portekizli savunmacı için ağır bir darbe olurken, Fransa Ligi'nde ikinci sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi kapsamında Londra'da Arsenal karşısında kader maçına hazırlanan Lille için de can sıkıcı bir gelişme niteliğinde.







