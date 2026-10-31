Vahşi bir müdahale sonrası bilincini kaybeden Nijeryalı futbolcu hastaneye kaldırıldı

İspanya İkinci Ligi müsabakaları kapsamında oynanan Albacete ile Sabadell maçı, ilk yarının bitimine birkaç dakika kala Nijeryalı orta saha oyuncusu Quadri Lyamid'in kafasına aldığı sert darbe sonucu bilincini kaybetmesi üzerine birkaç dakika durdu; oyuncu ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 40. dakikada Albacete oyuncusu José Corpas'ın müdahalesinde Lyamid'in kafasına aldığı sert tekme sonrası yere düşmesiyle yaşandı. Kasıtsız olarak nitelendirilen bu müdahale, tribündekileri dehşete düşürdü ve hakemi, sakatlığa yol açan oyuncuya kırmızı kart göstermeye sevk etti.

Sabadell oyuncusu sahada bilincini kaybetti; bu durum sağlık ekibinin acilen müdahale ederek gerekli ilk yardımı yapmasını gerektirdi. Oyuncu bilincini geri kazandıktan sonra, tıbbi tetkiklerin tamamlanması ve sağlık durumunun kontrol edilmesi için hastaneye kaldırıldı.

Sportif açıdan ise Sabadell iki golle geride durumdayken, Eneko Aguilar'ın 81. dakikada farkı bire indirmesiyle takım son dakikalarda beraberliği yakalamaya çalıştı; ancak Albacete kalecisi girişimleri önleyerek takımının üstünlüğünü korudu.

Maçın ardından Sabadell kulübü, Lyamid'in tıbbi gözetim altında olduğunu açıklayarak ilk tetkiklerin olumlu sonuç verdiğini belirtti; oyuncunun durumuna ilişkin ek ayrıntı paylaşmadı.