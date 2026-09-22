Fas Futbol Federasyonu, Villarreal forveti İlyas Ahomach'ı Fas Milli Takımı kadrosuna davet ettiğini açıkladı. Fas, Ahomach'ın kadroya katılmasına karşılık hangi oyuncunun yer almayacağını açıklamayınca, bu adım pek çok soru işaretini beraberinde getirdi.

İspanyol "As" gazetesi salı akşamı, tüm verilerin Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ın son dönemde yaşadığı ciddi fiziksel sorunlar nedeniyle kadro dışında kalan oyuncu olabileceğine işaret ettiğini aktardı.

"As", pazartesi günü Diaz'ın son maçlara ağrılar içinde çıktığını ortaya koymuştu; bu durum, oyuncunun mevcut milli takım arası döneminde Fas Milli Takımı kadrosundan yer almamasının nedeni olabilir.

Henüz resmi bir teyit gelmemiş olsa da, göstergeler Real Madrid oyuncusunun Fas ile Gabon ve Lesotho maçlarında, ardından beklenen Gana hazırlık maçında yer almayacağına işaret ediyor. Zira oyuncunun dinlenmeye ve fiziksel rahatsızlıklarından toparlanmaya ihtiyacı var.

Ahomach: Yeni bir ödül

Buna karşılık İlyas Ahomach, teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin Villarreal forvetini kadroya çağırma kararı sonrası Fas Milli Takımı ile yeni bir fırsat elde etti.

Ahomach, Fas dışında, İspanya'nın Barcelona kentindeki Pierola'da dünyaya geldi; ancak sonunda uluslararası düzeyde köklerinin geldiği ülkeyi temsil etmeyi seçti.

22 yaşındaki oyuncu, Fas Milli Takımı forması altında şimdiye dek 13 maça çıktı, ancak ilk uluslararası golünü hâlâ arıyor.

Diaz: Mola vakti geldi

Bu sezonun başından itibaren teknik direktör José Mourinho, açıklamaları ve kararlarıyla Diaz'a planlarında ne denli güvendiğini ortaya koydu. Faslı oyuncu sağ kanatta önemli bir unsur hâline geldi ve teknik direktörünün güvenine güçlü performanslarla karşılık verdi.

Real Madrid forması altındaki dört sezonu boyunca Diaz, vazgeçilmez bir ilk on bir oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırmak için en iyi konumunda görünüyor; ancak mevcut fiziksel sorunları ilerleyişini geçici olarak sekteye uğratabilir.

Aynı zamanda, mevcut milli takım arası döneminden kadro dışı bırakılması kararı oyuncu için faydalı olabilir; zira bu, ona toparlanmak ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek için gerekli dinlenmeyi sağlıyor.

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