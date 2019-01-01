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Vagner Love'ın menajerinden Beşiktaş'a uyarı: "Fesih için FIFA'ya gideriz"

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AA
Beşiktaş'tan alacaklarını alarak ayrılmak isteyen Vagner Love ile ilgili avukatı, ödemelerin yapılmaması halinde FIFA'ya gideceklerini duyurdu.

Beşiktaş'ta Antalya kampına götürülmeyen ve yolların ayrılmak istendiği Vagner Love ile ilgili oyuncunun avukatından açıklama geldi.

Brezilya basınına konuşan Diego Souza, Beşiktaş'ın Vagner Love'a 5 aydır ödeme yapmadığının altını çizdi ve "Beşiktaş ile iyi ilişkilerimiz var ama bu durum sürerse sözleşmesinin feshi için FIFA'ya başvuracağız. Bu sefer Türkler sadece Love'ın geçmişteki parasını değil, 18 ay kalan sözleşmesinden hak edişini de ödemek zorunda kalacak" diye konuştu.

Corinthians'ın ilgilendiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

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