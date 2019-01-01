Vagner Love, Beşiktaş'ın kendisine borcu olduğunu açıkladı! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 13 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Vagner Love bir kez daha Beşiktaş'ın kendisine borcu olduğunu söyledi.

Radio Bandeirantes'e konuşan Vagner Love, "Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonu 6 ay olacak. Bu sorun çözülmediğinden transfer görüşmesi de yapamıyorum." dedi.

"Hala 1.5 yıllık kontratım var. Her kurala uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar çıkıyorum. Rahatım çünkü FIFA futbolcuları kolluyor. Ödeme yapılmazsa FIFA'ya giderim."

Ryan Babel Fulham'a gidiyor

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in geleceği belli oluyor.

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi konusunda Fulham ile anlaşma sağladı.

Şenol Güneş'in de bir süredir yüksek tempoda çalışmadığını belirttiği Ryan Babel'in sezonun kalanında Fulham forması giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın sağ bek transferi için adayları kimler?

Beşiktaş sağ bek mevkisine takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Peki Beşiktaş'ın sağ bek transferi için listesindeki isimler kimler?

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Sampdoria'dan Bartosz Bereszynski, Sivasspor'dan Douglas ve Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'e teklif var

Kamp kadrosuna alınmayan Tolga Zengin'e talip var.

Hürriyet'in haberine göre Yeni Malatyaspor, Tolga Zengin'e teklifini iletti.

Tolga Zengin, teklif Beşiktaş'ta kazandığından daha az olduğu için süre istedi.

Bremer Beşiktaş'a kiralık gelebilir

Sağ bek ve sağ stoper oynayabilen bir futbolcu arayan Beşiktaş'ta gözler Bremer'e çevrildi.

Hoje em Dia'nın haberine göre Beşiktaş, Torino forması giyen Gleison Bremer için kiralık teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl Atletico Mineiro'an Torino'ya transfer olan Bremer, bu sezon 3 resmi maçta görev alabildi.

Süper Lig'de ve dünyada biten tüm transferler

Ocak ayında Süper Lig'de gerçekleşen her transferi ve dünyada gerçekleşen önemli transferleri sıralıyoruz...