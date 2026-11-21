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FC Groningen kalecisi Lovro Stubljar, cumartesi akşamı sc Heerenveen karşısında büyük bir hata yaptı. Dylan Vente bu hatadan yararlanarak maçın ilk golünü attı. Karşılaşma 1-3 sona erdi.

Etienne Vaessen'in cezası nedeniyle kaleyi koruyan Stubljar, bu kritik hatadan önce de iyi bir maç çıkarmıyordu.

Sloven kaleci, maçın başlarında da topu Heerenveen'e kaptırmış, ardından Vente golü bulmuştu. Ancak yardımcı hakemin ofsayt kararı Stubljar'ı kurtarmıştı.

Kısa süre sonra ise her şey ters gitti. Kendisine doğru yuvarlanan topu kolayca alabilecek gibi görünen kalecinin önünde, Vente boşa giden hücuma çoktan üzülmüştü.

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Tam o sırada 22 yaşındaki kaleci topu yanlışlıkla ellerinden düşürdü. Vente de boş kaleye dokunarak skoru 0-1 yaptı.

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Groningen, ikinci yarının başlarında eşitliği yakaladı. Pelle Clement topu güçlükle Thom van Bergen'e aktardı. Forvet topu kontrol edip uzak köşeye sert bir vuruşla golü attı: 1-1.

Eşitlik uzun sürmedi. Bitime 15 dakika kala Vente, Jakob Trenskow'un ölçülü ortasına kafayla vurup topu kaleci Stubljar'ın arkasına gönderdi. Stubljar bu pozisyonda da iyi bir görüntü vermedi.

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80. dakikada Dirk Proper maçın sonucunu belirledi. Ringo Meerveld'den topu alan orta saha oyuncusu güçlükle kendine şut alanı açtı ve yakın köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-3'e getirdi.