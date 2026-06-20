Rafael van der Vaart, Hollanda milli takımının İsveç’e karşı aldığı 5-1’lik ezici galibiyetin ardından Bart Verbruggen’i övdü. NOS yorumcusuna göre, kaleci, özellikle Hollanda hücumunun büyük övgü topladığı bu gecede önemli bir rol oynadı.

“Kaleci de bugün iyiydi, değil mi? Bunun da ara sıra söylenmesi gerekir,” dedi Van der Vaart, NOS’a verdiği demeçte. “Verbruggen birkaç iyi kurtarış yaptı.”

Pierre van Hooijdonk da bu görüşe katılarak, devre arasına az kala yaşanan dönüm noktasına dikkat çekti. “Kalecilerle ilgili komik olan da bu. Şansın da yaver gitmesi gerekiyor ve ilk yarıdaki o serbest vuruşta aslında yanlış pozisyondaydı. O gol iptal edildi ve ondan sonra bu konuyu bir daha konuşmadık.”

Van Hooijdonk, 45. dakikadaki anı kastediyor; o anda Gustaf Lagerbielke bir serbest vuruştan kafayla gol atacak gibi görünüyordu. Verbruggen tamamen ıskaladı, ancak kaleci yan hakem tarafından kurtarıldı: İsveçli golcü ofsayt pozisyonundaydı.

Bundan sonra Verbruggen kendini net bir şekilde toparladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Viktor Gyökeres’in serbest vuruşunu yumrukla uzaklaştırdı ve kısa bir süre sonra Yasin Ayari’nin yakın köşeye attığı şutu muhteşem bir şekilde kurtardı.

Verbruggen, ilk yarının daha önceki dakikalarında da önemli rol oynamıştı. Maçın yedinci dakikasında Gyökeres’in şutunu kurtarırken, 37. dakikada da İsveçli forvetin bir vuruşunu yine kurtardı.

İkinci yarıda Verbruggen yine kendini gösterme fırsatı buldu. 84. dakikada Alexander Isak’ın şutuna güzel bir dalışla müdahale etti ve uzattığı eliyle topu uzaklaştırdı.

“Ardından birkaç çok iyi kurtarış yaptı, özellikle de kısa köşeye atılan şutu,” dedi Van Hooijdonk. “Harika bir maçtı.”