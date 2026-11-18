Barcelona, genç yeteneklerinin geleceğini güvence altına almayı sürdürüyor. Kulübün en dikkat çeken genç oyuncularından biri, geçtiğimiz haftalarda yeni sözleşme için anlaşmaya varmasının ardından Hansi Flick yönetimindeki A takım projesinde yerini sağlamlaştırmaya yaklaştı.

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Konuya ilişkin haberi veren "Mundo Deportivo" gazetesine göre 19 yaşındaki Xavi Espart, Barcelona ile yeni sözleşmesini önümüzdeki cuma günü kulüp başkanı Joan Laporta'nın da katılımıyla Spotify Camp Nou'daki ofislerde imzalayacak. Yeni sözleşme 30 Haziran 2030'a kadar geçerli olacak. Taraflar geçen ekim ayının başında sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varmış, Katalan kulübü de bunu o dönemde resmi olarak duyurmuştu.

Espart'ın önceki sözleşmesi 2028'e kadar sürüyordu ancak oyuncunun bu sezon A takımda gösterdiği parlak performans, sportif yönetimi takımdaki yeni konumuna uygun şekilde sözleşme şartlarını iyileştirmek için harekete geçirdi.

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A takımdaki serüvenine geçen sezon başlayan genç oyuncu, bu sezonun hazırlık döneminde 12 numaralı formayı giyerek kadrodaki yerini garantiledi ve Flick'in planlarında kendine yer edindi.

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Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen sağ ve sol bekte de oynayabilen Espart, bu özelliğiyle Barcelona'nın oyun sisteminde, özellikle oyun kurulumunda ve orta saha oyuncularıyla uyum içinde hareket etme konusunda taktik esneklik sağlıyor.

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Espart, Şampiyonlar Ligi'nde Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu karşılaşma, oyuncunun turnuvada fileleri havalandırdığı maç olarak kayıtlara geçti.

Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico'da ayak bileğinden sakatlanmadan önce bu sezon 8'i La Liga'da, 1'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 9 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 2 gol atıp 2 asist yaptı.

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Espart'ın yeni sözleşmeyi Laporta'nın ofisinde imzalaması, ardından basının karşısına çıkarak üzerinde 2030 yazan Barcelona formasıyla fotoğraf çektirmesi planlanıyor. Tören, A takım oyuncularının sözleşme yenilemelerinde uygulanan alışılmış protokole göre gerçekleşecek.

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