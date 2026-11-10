Basın kaynakları, geçtiğimiz dönemde maruz kaldığı ağır sakatlığın ardından Ittihad'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios'un takımın maçlarına ne zaman döneceğini ortaya koydu.

Rios, geçtiğimiz 30 Ekim Cuma günü Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında oynanan Ittihad-Abha maçının yalnızca 8. dakikasında sol ayak bileğinde burkulma yaşadı.

Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesi, söz konusu ağır sakatlığın Kolombiyalı orta saha oyuncusunun Ciddeli ekipten gelecek yılın ocak ayına kadar uzak kalmasına yol açacağını belirtti.

Böylece Rios, önümüzdeki dönemde Ittihad'ın birçok önemli maçında, özellikle de 11 Aralık'ta komşu ve ezeli rakip Ahli'ye karşı oynanacak derbi maçında forma giyemeyecek.

Gelecek maçlar ITT AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 PAT

26 yaşındaki oyuncu, en kısa sürede sahalara dönme umuduyla şu anda Brezilya kulübü Palmeiras'ta rehabilitasyon programı sürdürüyor.

Rios'un geçtiğimiz yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Benfica'dan bu sezon sonuna kadar kiralık olarak Ittihad'a katıldığı hatırlatılıyor.

Inma Stadı'na geldiğinden bu yana Kolombiyalı orta saha oyuncusu, "Kaplanlar" ile çeşitli kulvarlarda 9 maça çıktı; bu maçlarda bir gol kaydederken iki de asist yaptı.