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Uzun süreli sakatlık Pogba'nın Monaco macerasını bitiriyor: Suudi Arabistan ve Amerika ise kurtuluş umudu

Transfers
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ABD 1
P. Pogba
AS Monaco
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Fransa

Sakatlık zor bir zamanda geldi

Bir basın raporu bugün perşembe günü, Fransız Paul Pogba'nın Monaco'daki macerasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geleceğini konu aldı.

Monaco ve Paul Pogba'nın yaklaşan ayrılıklarını açıklamalarının üzerinden yaklaşık üç hafta geçti; buna rağmen her şey olduğu gibi devam etti.

Yeni sezonun hazırlık antrenmanlarına dalgalı bir başlangıcın ardından, 2018 Dünya Kupası şampiyonu sahaya döndü ve takım arkadaşlarıyla çalıştı.

 Monaco'nun sportif direktörü Thiago Scuro, sezonun hazırlık basın toplantısında sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzanan 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iş birliklerinin erken sona ereceğine ima ederken, Pogba Saint Priest'e karşı oynanan ilk hazırlık maçının (5-2) yarısında forma giydi.

Bu hafta içinde, Paul Pogba, Monaco ile birlikteyken bir kez daha sakatlandı.

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Sakatlık, takımın İngiltere'deki kampında bir antrenman seansı sırasında meydana geldi; Fransız oyuncu sol uyluğundan sakatlandı.

 Bu durum, kulüpte bir daha oynamayacak olan Pogba için ağır bir darbe niteliğinde ve çeşitli medya organları sözleşmesinin sona erdiğini bildirdi.

Önümüzdeki perşembe günü "L'Equipe" gazetesi, oyuncunun Amerikan Futbol Ligi'nden ve Suudi Arabistan'dan teklifler aldığını, ancak sorunun altı hafta boyunca antrenmanlardan uzak kalacak olmasında yattığını aktardı.

 Yeni bir kulüp arayan Pogba için bu zamanlama uygun değil. Bununla birlikte, gelecekte serbest oyuncu statüsünde olması, transfer döneminin kapanmasından sonra bile istediği herhangi bir kulüple istediği zaman imza atabilmesine imkân tanıyacak.

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