24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ITA-SERIEA-FROSINONE-JUVENTUSAFP

Çeviri:

Uzun süreli sakatlık: Juventus, Yıldız'ın yeni bir ameliyat geçireceğini açıkladı

K. Yildiz
Juventus
Serie A
Türkiye
İtalya

Sakatlıklar Juventus'u yıpratıyor

Juventus'un açıklamasına göre, kulübün oyuncusu Kenan Yıldız, sol ayağının metatars kemiğindeki kırığın tedavisi için yeni bir ameliyat geçirdi.

Bu haber, Yıldız'ın İtalya Serie A'nın açılış haftasında Frosinone karşısında sakatlanmasının ardından geçtiğimiz hafta boyunca zaten bekleniyordu.

Oyuncunun kırığın tedavisi için ameliyat olması gerektiği ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı hemen anlaşılmıştı.

Kulübün açıklamasında Yıldız'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belirtilmese de "Football Italia" ağı şunları aktardı: "Oyuncunun yeniden sahada boy göstermesinden önce yaklaşık iki ya da üç ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor."

Juventus'tan yapılan açıklama, Kenan Yıldız'ın sol ayağının beşinci metatars kemiğinin tabanındaki kırığın tedavisi için ameliyat geçirdiğini doğruladı.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milan crest
AC Milan
MIL

Ameliyat, Augsburg'daki Hessingpark Kliniği'nde, Doktor Martin Jordan tarafından, kulüp doktoru Marco Freschi'nin de hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleştirildi.

Yıldız, önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde rehabilitasyon programına başlayacak.

 Beyti Fiber, Mufawtar 4, Max ve Pro 4 ve 5 paket müşterileri için İtalya Serie A stc tv'de ücretsizŞimdi izle!

Bu, Juventus için tek kötü haber değildi; zira Jeff Ekhator da geçirdiği testlerde sağ uyluğunun yarı tendon kasında orta dereceli bir sakatlık olduğu ortaya çıktı.

Bu sakatlık, oyuncunun Genoa'dan transferini tamamlamasının hemen ardından yaşadığı sakatlığın ardından yeni bir darbe olarak geldi; iyileşme sürecinin kesin zaman çerçevesini belirlemek için iki hafta sonra ek testlerden geçmesi gerekiyor.

Ekhator'un sahalardan uzak kalma süresinin de iki aya ulaşması bekleniyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin