Uzun süreli sakatlık: Juventus, Yıldız'ın yeni bir ameliyat geçireceğini açıkladı

Juventus'un açıklamasına göre, kulübün oyuncusu Kenan Yıldız, sol ayağının metatars kemiğindeki kırığın tedavisi için yeni bir ameliyat geçirdi.

Bu haber, Yıldız'ın İtalya Serie A'nın açılış haftasında Frosinone karşısında sakatlanmasının ardından geçtiğimiz hafta boyunca zaten bekleniyordu.

Oyuncunun kırığın tedavisi için ameliyat olması gerektiği ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı hemen anlaşılmıştı.

Kulübün açıklamasında Yıldız'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belirtilmese de "Football Italia" ağı şunları aktardı: "Oyuncunun yeniden sahada boy göstermesinden önce yaklaşık iki ya da üç ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor."

Juventus'tan yapılan açıklama, Kenan Yıldız'ın sol ayağının beşinci metatars kemiğinin tabanındaki kırığın tedavisi için ameliyat geçirdiğini doğruladı.

Ameliyat, Augsburg'daki Hessingpark Kliniği'nde, Doktor Martin Jordan tarafından, kulüp doktoru Marco Freschi'nin de hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleştirildi.

Yıldız, önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde rehabilitasyon programına başlayacak.

Bu, Juventus için tek kötü haber değildi; zira Jeff Ekhator da geçirdiği testlerde sağ uyluğunun yarı tendon kasında orta dereceli bir sakatlık olduğu ortaya çıktı.

Bu sakatlık, oyuncunun Genoa'dan transferini tamamlamasının hemen ardından yaşadığı sakatlığın ardından yeni bir darbe olarak geldi; iyileşme sürecinin kesin zaman çerçevesini belirlemek için iki hafta sonra ek testlerden geçmesi gerekiyor.

Ekhator'un sahalardan uzak kalma süresinin de iki aya ulaşması bekleniyor.



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