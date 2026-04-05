Morocco v Paraguay - International Friendly
Abobakr El Mokadem

"Uzun süredir sahalardan uzak kalan bir yıldız geri dönüyor"... Fas, Dünya Kupası öncesinde büyük bir takviye aldı

Atlas Aslanları, zorlu bir grupta mücadeleye hazırlanıyor

  Mohamed Wahbi liderliğindeki Fas milli takımının teknik kadrosu, önümüzdeki yaz Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerine katılmaya birkaç ay kala sevindirici bir haber aldı.

Dünya Kupası kura çekimi sonucunda "Atlas Aslanları", Brezilya, Haiti ve İskoçya ile birlikte üçüncü gruba düştü.

Wahbi, Dünya Kupası kadrosuna en önemli oyuncuları dahil etmeyi umuyor, ancak herhangi bir oyuncunun sakatlık geçirme endişesi nedeniyle son ana kadar bekleyip kararını verecek.

Pazar günü Wahbi, İspanya'dan müjdeli bir haber aldı. Faslı forvet Marouane Sanadi, uzun süren sakatlık döneminin ardından resmi olarak sahalara geri döndüğü maçta, takımının Getafe'ye 2-0 yenildiği karşılaşmada forma giydi.

25 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında menisküs yırtığı tedavisi için dizinden ameliyat olmuştu.

Bu sakatlık nedeniyle son Afrika Uluslar Kupası finallerinde forma giyemeyen oyuncu, eski teknik direktör Walid Regragui'yi forvet pozisyonunda başka seçeneklere yöneltmişti.

Faslı oyuncu artık maç ritmini yeniden kazanmaya hazır ve takımın teknik direktörü Ernesto Valverde'nin önümüzdeki maçlarda kademeli olarak ona güvenmesi bekleniyor.

 (Ayrıca okuyun)... Kim kazanacak? 2030 Dünya Kupası öncesinde Fas ve İspanya arasında kızışan rekabet

