24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1052841210.jpgZoonar
Çeviri:

Uzun süredir beklenen karar: CAF, Afrika turnuvalarında tarihi bir adım atıyor

Mısır
Fas
Cezayir
Tunus
Libya
CAF Şampiyonlar Ligi 1
CAF Confederations Cup
Premier Lig
1. Lig
1.Lig
Mısır
Fas
Cezayir
Tunus
Libya

Nedir?

Afrika kulüp müsabakalarında tarihi bir adım atan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) uygulamasını bu sezon Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası turnuvalarının grup aşamasından itibaren devreye alacağını açıkladı. Bu karar, kıta müsabakalarında hakemliğin geliştirilmesi için uzun süredir beklenen bir hamle olarak öne çıkıyor.

CAF Geçici Genel Sekreteri Samson Adamu, iki turnuvanın bu aşamasında teknolojinin kullanılacağını doğruladı. Bu, Afrika maçlarının yönetiminde önemli bir dönüşümü temsil ederken, konfederasyonun hakem kararlarının doğruluğunu artırmak amacıyla modern teknolojiye başvurma yönelimini de yansıtıyor.

Bu adımın, özellikle maç sonuçlarını değiştirebilecek tartışmalı durumlarda etkili hakem hatalarının azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor; penaltıların verilmesi, doğrudan kırmızı kart durumları ve gollerin geçerliliğinin teyit edilmesi bunlar arasında yer alıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin