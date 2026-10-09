Uzun süredir beklenen karar: CAF, Afrika turnuvalarında tarihi bir adım atıyor

Afrika kulüp müsabakalarında tarihi bir adım atan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) uygulamasını bu sezon Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası turnuvalarının grup aşamasından itibaren devreye alacağını açıkladı. Bu karar, kıta müsabakalarında hakemliğin geliştirilmesi için uzun süredir beklenen bir hamle olarak öne çıkıyor.

CAF Geçici Genel Sekreteri Samson Adamu, iki turnuvanın bu aşamasında teknolojinin kullanılacağını doğruladı. Bu, Afrika maçlarının yönetiminde önemli bir dönüşümü temsil ederken, konfederasyonun hakem kararlarının doğruluğunu artırmak amacıyla modern teknolojiye başvurma yönelimini de yansıtıyor.

Bu adımın, özellikle maç sonuçlarını değiştirebilecek tartışmalı durumlarda etkili hakem hatalarının azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor; penaltıların verilmesi, doğrudan kırmızı kart durumları ve gollerin geçerliliğinin teyit edilmesi bunlar arasında yer alıyor.