Yassine Bounou'nun geleceğine dair büyük bir sürpriz barındırabilecek bir transferin ilk işaretleri Arjantin ekibi River Plate'in koridorlarında belirmeye başladı. Kulüp yönetimi Faslı kaleciyi hedef almak için erkenden harekete geçti. Bu adım, oyuncunun en büyük futbol hayallerinden birinin önünü açabilir ve önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den Arjantin sahalarına olası bir transferin kapısını aralayabilir.

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Arjantin kanalı “TyC Sports”, River Plate yetkililerinin Bounou ile ilk temasları kurduğunu ortaya koydu. Faslı kaleci, 2027 sezonu öncesinde kaleyi güçlendirmek isteyen kulübün bir numaralı hedefi konumunda. Bu hamlenin arka planında, sezon boyunca sergilediği başarılı performanslarla birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken Santiago Beltrán'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu durum, kulüp yönetimini bu kritik mevkide takımın gücünü koruyabilecek bir alternatifi erkenden düşünmeye yöneltti.

Arjantin kulübünün bu girişimi, Beltrán'a yönelik ilginin giderek arttığı bir döneme denk geliyor. Dikkat çekici performanslarıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç kaleci, teknik direktör Lionel Scaloni'nin kararıyla Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçları için Arjantin Milli Takımı'na çağrılma fırsatı yakaladı. Ardından Arjantin'in galibiyetle tamamladığı Honduras maçında milli formayla ilk kez sahaya çıktı.

Bu gelişme, özellikle Aston Villa ve Atletico Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katma isteği göz önüne alındığında ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. İspanyol kulübü, Jan Oblak'ın olası ayrılığına karşı alternatif arayışını sürdürüyor.

Olası tekliflere karşı elini güçlendirmek isteyen River Plate yönetimi, 2027'de sona erecek olan Beltrán'ın sözleşmesini Aralık 2030'a kadar uzatmak için çalışıyor. Bu kapsamda oyuncunun maaşının iyileştirilmesi ve serbest kalma bedelinin artırılması da planlanıyor. Böylece kulüp, oyuncunun geleceği üzerinde daha fazla söz sahibi olacak.

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Kulüp yetkilileri oyuncudan kolay kolay vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Genç kalecinin potansiyeline ve gelişimini sürdürebileceğine inanan yönetim, ancak en az 15 milyon dolarlık bir teklif gelmesi halinde pazarlık masasına oturacak.

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Bounou transferi Beltrán'ın ayrılık zamanlamasına bağlı gibi görünse de River Plate, Avrupa transfer piyasasının en hareketli dönemi olan yıl ortasını beklemek istemiyor. Bu nedenle kulüp, anlaşmayı önümüzdeki ocak ayında tamamlama seçeneğini değerlendiriyor.

Bu çerçevede kulüp temsilcileri, Faslı kaleciyle doğrudan görüşmek ve ona ilgilerinin ciddiyetini iletmek amacıyla Suudi Arabistan'a gitti. Bounou'nun adı, gelecek sezon takımın kalesini korumak için düşünülen adaylar listesinin en başına yazıldı.

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35 yaşındaki Bounou, River Plate için hem teknik hem de duygusal boyutları olan bir seçenek. Faslı kalecinin kulüple bağı geçici bir ilgiyle sınırlı değil. Bounou, takımın formasını giymek istediğini defalarca dile getiren bir River Plate taraftarı.

Bounou şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal forması giyiyor ve Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak River Plate'e olan bağlılığı, özellikle kariyerinin yeni bir döneminde hayalini gerçekleştirme fırsatı bulması halinde, önümüzdeki müzakerelere farklı bir boyut kazandırabilir.

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Bounou, 2023 yılında “TyC Sports” kanalına verdiği röportajda River Plate'te oynama isteğini dile getirmişti. Kulübün formasını giymenin kendisi için bir hayal olduğunu vurgulayan Faslı kaleci, yalnızca kişisel bir arzuyu gerçekleştirmek için takımda yer almakla yetinmek istemediğini, aksine takıma yakışır bir performans ortaya koymayı ve formanın sahibi olmak için mücadele etmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Bu eski açıklamalar, Arjantin kulübünün yönetimine Faslı kaleciyi bu deneyime ikna etme çabalarında önemli bir hareket noktası sunuyor.