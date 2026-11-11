Aurélien Tchouaméni, Fransa Futbol Federasyonu'nun oyuncunun sakatlık nedeniyle Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya ve Türkiye'ye karşı oynayacağı önümüzdeki iki maçta forma giyemeyeceğini açıklamasının ardından Real Madrid'de endişe yarattı.

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Milli orta saha oyuncusunun kadrodan çıkarılma kararı, dün salı günü antrenman seansını tamamlamasına engel olan kasık bölgesindeki sakatlığın ardından geldi ve oyuncu kulübü Real Madrid'e geri döndü.

Fransa Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada, Tchouameni'nin Clairefontaine merkezine geldiği andan itibaren kas ağrıları hissettiğini belirtti; milli takımın sağlık ekibinin, oyuncuyla koordineli olarak ve Real Madrid doktorlarıyla iletişim kurduktan sonra onu kulübüne geri gönderme kararı aldığına dikkat çekti.

Real Madrid'in orta saha oyuncusu, Fransa Milli Takımı'nın Clairefontaine'deki antrenman kampından ayrıldı ve bugün çarşamba günü öğlen Madrid'e vardı; oyuncunun bir süre maçlardan uzak kalacağına dair endişeler arasında ilk tıbbi muayenelerden de geçti.

Ancak "Cadena COPE" radyosunun aktardığına göre, ilk tıbbi muayeneler bunun yalnızca uyluk bölgesinde hafif bir sakatlık olduğunu doğruladı.

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Radyo şöyle dedi: "Ciddi bir şey yok ve mevcut milli ara sonrası ligin yeniden başlamasıyla Celta Vigo'ya karşı oynaması kesinlikle mümkün."

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Mevcut sakatlık, Tchouameni'nin son Dünya Kupası sırasında yaşadığı ve geçtiğimiz eylül ayında Fransa Milli Takımı kampından uzak kalmasına neden olan aynı fiziksel sorunun bir uzantısı niteliğinde; oyuncu, mevcut milli ara döneminde kadroya geri dönmüştü.

Fransa Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında yarından sonra perşembe günü İtalya ile karşılaşması, ardından pazar günü Türkiye'yi ağırlaması planlanıyor.

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Fransa'nın tur atlama ihtimalleri

Fransa Milli Takımı, yarın perşembe akşamı Milano şehrinde oynanacak İtalya karşılaşmasına birden fazla hedefle giriyor; zira beklenen bu zirvenin önemi UEFA Uluslar Ligi Birinci Grup'un iki lideri arasındaki rekabetle sınırlı kalmıyor, çeyrek finale yükselmenin belirlenmesine ve son hafta öncesinde grup aşamasını lider olarak tamamlama fırsatına kadar uzanıyor.

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Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, dört maçta topladığı 10 puanla grup hesaplarında net bir avantaja sahip; İtalya'nın 7, Belçika'nın ise 6 puanı bulunuyor, Türkiye Milli Takımı ise puansız olarak sıralamanın sonunda yer alıyor.

Fransa ile İtalya arasındaki ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı; bu maçta Lucas Da Cunha'nın yaptığı bir hata İtalya'nın beraberlik golüne neden olmuştu, ancak Fransa Milli Takımı perşembe günkü karşılaşmaya, liderliği belirlemeyi düşünmeden önce çeyrek finale geçişini güvence altına almayı hedefleyerek çıkıyor.

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Fransa Milli Takımı'nın kaderi kendi elinde; zira Fransa'nın RMC ağının raporuna göre, İtalya karşısında alacağı bir beraberlik, grubu ilk iki sırada tamamlamayı ve dolayısıyla son haftanın sonucunu beklemeye gerek kalmadan UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantilemesi için yeterli.

Bu durum, İtalya ile Belçika arasındaki ikinci bilet için doğrudan rekabetin gölgesinde yaşanıyor; zira iki takım önümüzdeki pazar günü Brüksel'de karşılaşıyor, bu da Fransa'nın San Siro sahasından bir puan almasını, tur atlama konusunda karmaşık hesaplara girmekten kaçınmak için yeterli kılıyor.