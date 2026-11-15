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Borussia Mönchengladbach'ın gözde yeteneği Wael Mohya, Jürgen Klopp'un kendisini millî takım tercihini Almanya'dan yana kullanmaya nasıl ikna ettiğini anlattı.

17 yaşındaki oyuncu, Bild gazetesine şunları söyledi: "Jürgen Klopp'un benimle konuşma şekli sayesinde bu daveti kabul edip etmeyeceğimi uzun uzun düşünmeme gerek kalmadı. Söyledikleriyle beni ikna etti ve çok havalı biri olduğunu hemen fark ettim. Şimdi onunla önümüzdeki dönemde sahada birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve beni de daha iyi bir oyuncu yapacağına inanıyorum."

Mohya, Klopp'tan gelen davete hiç hazırlıklı olmadığını belirtti: "Evimizin bodrumundaydım. Annemle babam oraya evde spor yapabileceğimiz bir alan kurmuştu. Millî takım teknik direktörünün beni aradığını fark edince kulaklığımı hemen çıkardım ve antrenmanı bıraktım."

Ardından müjdeyi ailesiyle paylaştı: "Akşam yemeğinde annemle babama söyledim. İnanılmaz bir andı! Bu sadece benim için değil, çevremdeki herkes için çok özel bir şey. Sonrasında telefonum mesaj yağmuruna tutuldu. Daha önce hiç bu kadar çok mesaj almamıştım. Ardından ilk kez Gladbach soyunma odasına girdiğimde herkes alkışladı. Çok duygusaldı" dedi Mohya.

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Millî takım teknik direktörüyle görüşmelerinin "çok iyi, dürüst ve açık" geçtiğini söyleyen Mohya, Klopp'un kendisine boş umutlar vermediğini de belirtti: "Bana hiçbir söz vermedi, hiçbir garanti de sunmadı. Burada her şeyi çalışarak elde edebileceğimi ve etmem gerektiğini söyledi."

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Buna rağmen Mohya için Almanya'yı seçmek sonunda kolay oldu. Faslı ebeveynleri nedeniyle teorik olarak Kuzey Afrika ülkesi adına da oynayabilirdi: "Fas'ın da ilgilendiğini hiçbir zaman saklamadılar. Annemle babam oradan geliyor. O ülke ailemin bir parçası ve buna büyük saygı duyuyorum."

Wael Mohya'nın en büyük rol modeli Florian Wirtz

Mohya, A millî takımdaki ilk maçına çıkma yolunda Florian Wirtz'i örnek aldığını anlattı: "Benzer bir pozisyonda oynuyoruz. Ondan çok şey öğrendim. Burada da bunu yapmak istiyorum. Oyun oynama isteği ve yaratıcılığı beni etkiliyor" diyerek Liverpool yıldızına övgüde bulundu.

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Klopp, Sırbistan ve Hollanda'ya karşı oynanacak mevcut millî maç arası karşılaşmaları için Mohya'yı 24 kişilik kadrosuna çağırmış, ancak daha sonra onu en fazla 23 oyuncunun yer alabildiği maç kadrosuna almamıştı.

Klopp, Sırbistan maçı öncesinde bunun önceden konuşulduğunu açıklamıştı. Millî takım teknik direktörü, Mohya'yı antrenmanda ilk kez yakından görmek istemişti. Bu nedenle Gladbachlı oyuncunun ilk A millî maçına çıkmak için biraz daha beklemesi gerekecek.