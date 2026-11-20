Eder Militão sakatlığın ardından çıktığı iyileşme yolculuğunda uzun bir mesafe kat etti. Ancak Real Madrid'de forma giymeye yeniden hazır hâle gelen Brezilyalı oyuncu artık daha fazla beklemek istemiyor. Hedefi, ilk 11'deki yerini geri almak ve sakatlıktan önce sergilediği seviyeye geri dönmek.

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İspanyol gazetesi AS'in haberine göre, Brezilyalı savunmacı sabah ve akşam antrenmanları, dizine yönelik yoğun rehabilitasyon seansları ve fizik tedaviyle geçen uzun ve zorlu günler yaşadı. Oyuncu, iyileşme sürecinin hiçbir aşamasında pes etmedi.

Militão, en çok sevdiği şeyi yaptığı Alaves maçında sakatlandı. Başlangıçta herkes basit bir kas sorunu yaşadığını düşündü ancak sonraki tetkikler, sol bacağında kasa yakın bölgedeki tendonda yırtık olduğunu ortaya koydu.

Bu sakatlık, Brezilyalı savunmacı için yeni bir talihsizlik oldu. Oyuncu, dört ay önce, geçen aralık ayında Celta Vigo karşılaşmasında da benzer bir sakatlık yaşamıştı.

Militão değerinde bir oyuncu için bu sakatlık, yeniden başa dönmek ve yeni bir rehabilitasyon programına başlamak anlamına geliyordu. Birkaç gün sonra Finlandiya'nın Turku kentindeki Mehiläinen Spor Hastanesi'nde Dr. Lasse Lempainen tarafından ameliyat edildi.

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Lempainen, günümüzde bu alanın en önde gelen uzmanlarından biri olarak kabul ediliyor ve Brezilyalı savunmacının sahalardan uzak kalacağı süreye ilişkin tahmininde yanılmadı. Ünlü doktor, oyuncunun mümkün olan en iyi şekilde dönebilmesi için yaklaşık beş ay sahalardan uzak kalacağını öngörmüştü.

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Turku'ya yaptığı düzenli ziyaretlerin yanı sıra Real Madrid'in Valdebebas'taki spor tesislerinde yoğun rehabilitasyon seanslarına katılan Militão, kendisini sahalara dönüşe hazırlamak için özel olarak tasarlanmış bir programı uyguladı. Süreci aceleye getirmedi ama çalışmayı da hiç bırakmadı.

Aklındaki tek hedef geri dönmekti ve bu hedefin ilk işaretleri geçen eylül ayının sonlarında belirmeye başladı. Militão, ağustostan bu yana diğer oyuncuların çalıştığı sahanın yanındaki bir sahada Endrick ile birlikte antrenman yapıyordu.

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Brezilyalı savunmacı, fiziksel durumundaki gelişimi ölçmek ve yeteneklerini kademeli olarak geri kazandığından emin olmak amacıyla her gün esneklik, çeviklik, kuvvet ve sürat çalışmalarını içeren çeşitli antrenmanlar yaptı.

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Eylülde ameliyatın durumunu incelemek için Madrid'e gelen Lempainen'in kontrolünde sonuç beklendiği gibi çıktı ve Militão'nun takım antrenmanlarına dönmeye hazır olduğu doğrulandı.

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Birkaç gün sonra takımla çalışmaya başlayan oyuncu, Sevilla karşısında 85. dakikada Fede Valverde'nin yerine oyuna girerek ilk süresini aldı ve ciddi sakatlığının üzerinden altı ay geçtikten sonra yeniden sahalarda göründü.

Dönüş hayal ettiği gibi olmasa da oyuncunun büyük bir sabırsızlıkla beklediği bir andı. Militão, teknik direktörü José Mourinho'nun da övgüsünü aldı. Mourinho şunları söyledi: "O harika bir oyuncu ama yalnızca üç hafta antrenman yaptı. Grup için son derece önemli bir oyuncu."

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Mourinho, Brezilyalı savunmacıya Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK maçında ilk 11'de forma şansı verdi ve Militão, 180 günlük aranın ardından bir karşılaşmaya ilk düdükten itibaren başladı.

Militão maçta gol atmaya çok yaklaştı ancak çektiği şutu Yunan ekibinin kalecisi kurtardı. Oyuncu karşılaşmanın ardından fiziksel durumu ve dönüşüyle ilgili hislerini açık yüreklilikle anlattı.

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Brezilyalı savunmacı şöyle konuştu: "Kendimi çok iyi hissediyorum ama çok fazla ağrım var. Altı aylık aranın ardından geri dönüp çok sevdiğim şeyi yapabildiğim ve 90 dakika oynayabildiğim için mutluyum. Hepimizin hazır olması gerekiyor, çünkü önümüzde çok sayıda maç var."

Ancak ilk 11'deki yerini yeniden kazanan Militão daha fazla beklemek istemiyor. Oyuncu, sakatlıktan önceki hâline, yani hızı, ikili mücadelelerdeki gücü ve top kapmadaki etkinliğiyle öne çıktığı, savunmada güvenilir bir isim olduğu dönemdeki görüntüsüne yeniden kavuşmayı hedefliyor.

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Bu nedenle oyuncu, Valdebebas'ta fiziksel hazırlık seviyesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürdü. Ancak şu anda stoper bölgesinde dördüncü seçenek konumunda olduğu için işi kolay olmayacak.

Stoperler arasındaki sıralamada Militão'nun önünde, mükemmel bir uyum yakalayarak savunmanın merkezinde sağlam bir ikili oluşturan Dean Huijsen ve Ibrahima Konaté bulunuyor. Antonio Rüdiger ise forma rekabetinde bu ikili ile Brezilyalı savunmacı arasında yer alıyor.

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Militão artık işinin kolay olmasını beklemiyor ancak daha uzun süre beklemek de istemiyor. Bu nedenle mevcut milli arayı antrenmanlarına devam etmek için değerlendirdi. Oyuncu, kendisi için olumlu anılar barındırmayan Celta Vigo, Eindhoven ya da Alaves karşılaşmalarında süre almayı umuyor.

Buna rağmen Brezilyalı savunmacı yedek kulübesinde daha fazla vakit geçirmek istemiyor ve bir an önce ilk 11'e dönme fırsatına sıkı sıkıya tutunuyor.