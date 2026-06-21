Uzun soluklu bir hikâye… Neymar, 2026 Dünya Kupası’nda ne zaman sahneye çıkacak?

Brezilya milli takımının bugün Pazar günü gerçekleştirdiği antrenman, “Neymar’ın 2026 Dünya Kupası’nda yer alması” adlı uzun soluklu serüveni sona erdirmek için atılan bir başka önemli adım oldu.

Sahada birkaç gün antrenman yapıldı, ancak antrenmanlarda bazı kısıtlamalar olsa da Neymar, Pazar günü diğer oyuncularla birlikte Seleção antrenmanlarına normal bir şekilde aktif olarak katıldı.

Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda önümüzdeki Perşembe günü şafak vakti İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Samba ordusu, Fas ile 1-1 berabere kalarak ve Haiti'yi 3-0 yenerek 4 puan topladı.

"ESPN" Brezilya şubesi, Neymar'ın spor ayakkabılarıyla sahaya çıktığını, takımla birlikte ısınma egzersizleri yaptığını ve basının çekim yapmasına izin verilen top antrenmanlarına katıldığını bildirdi. Her zamanki gibi gazeteciler 15 dakika sonra antrenman sahasından ayrıldı.

Son dakikada herhangi bir sorun çıkmazsa, Neymar'ın her iki antrenmana da katılması ve Carlo Ancelotti liderliğindeki teknik kadroya İskoçya maçı için hazır olması bekleniyor.

Neymar, 17 Mayıs'tan beri, o zamanlar hala Santos'ta oynarken, forma giymemiş durumda. Bu uzun aranın ardından İskoçya milli takımı karşısında etkili bir rol oynaması zor görünüyor; bu nedenle Neymar'ın yedek kulübesinde yer alması muhtemel ve en iyi ihtimalle maçın son dakikalarında oyuna gireceği tahmin ediliyor.