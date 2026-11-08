Uzun bir yokluk: Neuer'in sakatlığı onu emekliliğe daha da yaklaştırıyor

Bayern Münih, kaptanı ve kalecisi Manuel Neuer'in dün cumartesi Almanya Ligi kapsamında Mainz karşısında kazanılan (2-1) maçta sağ ayağındaki tendonlardan birinde kısmi yırtık yaşaması nedeniyle büyük bir darbe aldı.

Bayern bugün pazar günü yapılan tıbbi incelemelerin Neuer'deki yırtığı teyit ettiğini açıkladı ve kalecinin önümüzdeki dönemde takımdan uzak kalacağını belirtti; ancak dönüşü için resmi bir tarih vermedi.

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Ancak "Sky Almanya" ağının bilgilerine göre Neuer'in sahalardan uzak kalma süresi en az 6 haftaya uzanacak; bu da 40 yaşındaki kalecinin 2026 yılının sonuna kadar yokluğunun süreceği anlamına geliyor.

Neuer, ceza sahası içindeki toplardan birinde sakatlık yaşamasının ardından Mainz maçını ilk yarı bitmeden terk etmek zorunda kaldı ve yerine yedek kaleci Jonas Urbig girdi.

Bu yeni sakatlık, Neuer'in aynı ayakta daha önce yaşadığı ve takımın birçok maçından uzak kalmasına yol açan sorunların ardından geldi; kaleci kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında oynayarak dönüş yapmıştı.

Bu sakatlık, Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan ve mevcut sezonun sonunda futbolu bırakması beklenen tecrübeli Alman kalecinin geleceğini çevreleyen belirsizliğin gölgesinde daha da önem kazanıyor.

Neuer, Mainz karşısında bir rekor kırmış ve 40 yaş 225 günlük haliyle Bayern forması altında Almanya Ligi'nde bir maçta forma giyen en yaşlı futbolcu olmuştu.